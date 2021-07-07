За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 299 случаев заболевания коронавирусом

299 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 168 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по Комсомольск - 9

Хабаровский район - 10

Имени Лазо район - 15

Ульчский район - 1

Солнечный район - 2

Вяземский район - 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1480 коек. Свободно 153. На лечении находится 33 тяжелых пациента, 21 подключен к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 175 074 жителя края, полностью завершили вакцинацию 127 687 человек.

Всего на лечении находится 3 525 человек. В том числе 1327 стационарно, 2198 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 303 случая Covid-19. 53 271 человек выздоровел.



