Инвесторам технопарка "Амур" дали право на получение земли без торгов в Хабаровском крае





Создание инновационной площадки признано масштабным инвестиционным проектом в сфере высоких технологий, отвечающим требованиям краевого закона. Это дает инвестору право на получение земли в аренду без торгов. Соответствующее соглашение было подписано между министерством инвестиционного развития и предпринимательства края и ООО "Технопарк "Амур" в рамках инвестиционного форума "Энергия Дальнего Востока".

– Для края технопарк "Амур" – проект во всех смыслах пионерский. Во-первых, потому что это первый в крае технопарк в сфере высоких технологий, а во-вторых, потому что его учредители стали первыми в крае инвесторами в инновационной сфере, которые получили право на землю в аренду без торгов. Поправки в краевой закон, позволяющие нам это сделать, были внесены в декабре прошлого года, – отметил министр инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Напомним, основными направлениями деятельности будущего технопарка являются аудиовизуальный и анимационный контент "creative-парк", информационные технологии и разработка программного обеспечения "it-парк", высокотехнологичное обрабатывающее производство.

Площадь земельного участка – 3,5 га, площадь технопарка – 5100 кв. метров, сроки реализации – 2021–2024 годы, стоимость проекта – около 470 млн рублей. По планам инвесторов, предполагается строительство в два этапа двух трехэтажных зданий, площадью 2550 кв. метров каждое.



