В Хабаровском крае усилят контроль за незаконными рубками

Отслеживать сделки с древесиной в Хабаровском крае будут через систему "ЕГАИС Лес" с учетом отгрузочных пунктов. В июле вступили в силу соответствующие поправки в Лесной кодекс РФ. Как сообщили в министерстве промышленности края, это позволит обеспечить прозрачность операций, более эффективно бороться с недобросовестными лесопользователями и декриминализовать лесную отрасль в целом.

– "ЕГАИС Лес" работает с 2015 года. Однако сейчас в систему добавлен новый модуль, который позволит вести учет пунктов приема и отгрузки древесины. Ранее эти полномочия находились в ведении правительства края, теперь они переданы на федеральный уровень, – уточнили в профильном ведомстве.

Изменения дают возможность властям контролировать движение лесопродукции по всей цепочке – от заготовки и переработки до конечного потребителя.

– На протяжении долгого времени довести до суда дела по превышению норм рубок, если нарушитель не пойман "у пня", было практически невозможно. Сейчас государство пошло по другому пути: выявлять изменения объема заготовленной древесины будут с помощью электронной системы учета. "ЕГАИС Лес" будет делать анализ и указывать на несоответствие данных, – добавили в министерстве.

Все участники рынка, проводящие сделки с древесиной, должны быть зарегистрированы в системе. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы от 100 до 700 тысяч рублей.



