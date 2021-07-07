Мнение: Хабаровскому Кванториуму нужно расширять компетенции

Главный редактор газеты Молодой дальневосточник XXI век Владимир Чернышов вместе с журналистами посетил хабаровский детский техно-парк «Кванториум». В учреждении обучаются около восьмисот юных учеников по шести направлениям: хайтек, аэро-, био-, нано-, энерджи-, автоквантумы. Сам технопарк оснащен современным оборудованием, от 3D-принтеров и промышленных роботов до поисковых дронов и цифровых микроскопов.

В аэроквантуме детей учат работать с беспилотниками. Сначала преподают теорию, затем следует практика на виртуальных тренажерах. И только потом учеников допускают программировать квадрокоптеры. Помимо этого, «Кванториум» может похвастаться двумя профессиональными дронами - Inspire, на котором установлена линза с 45-кратным увеличением (используется в кинематографе) и промышленный Matrice (применяют в поисковых операциях). Стоимость беспилотников - от 700 тысяч рублей и выше.

Профессиональный дрон

Далее Чернышов ознакомился с биоквантумом, который по оснащению высокоточным оборудованием может сравниться с медицинским университетом. Есть, например, приборы для проверки компонентов крови и ламинарный бокс, где можно выращивать ткани и бактерии.

В наноквантуме делается упор на химию и физику. В энерджиквантуме дети углубленно изучают альтернативные и возобновляемые источники энергии, солнечные батареи и водородные двигатели.

В автоквантуме ученики собирают автомобили из специальных конструкторов. Чем больше «прокачиваются» умения детей, тем более серьезные задачи им доверяют – сначала программирование машин Lego, потом более совершенный Eyecar, затем сложные машины с несколькими языками программирования. Дети обучаются в Кванториуме бесплатно.

«Уверен, что компетенции детского парка надо расширять, ведь так мы инвестируем в молодое поколение, а значит - в наше будущее», - подытожил Владимир Чернышов.