В Хабаровском крае задержали членов экстремистской группировки МОР

Управление ФСБ России по Хабаровскому краю провело ряд оперативных мероприятий по пресечению противоправной деятельности региональной праворадикальной группировки «Молодежная организация Русь» (МОР). Актив группировки насчитывает около 15 человек.

По данным следствия, ее лидером, Сергеем П., 2003 года рождения, для реализации намерений и пропаганды праворадикальной идеологии были организованы тренировки членов МОР по ножевому бою, стрельбе и тому подобным непотребствам.

Группировка, по мнению следствия, сформирована в целях организации нападений на иностранных мигрантов, борьбы с педофилами, а также проведения экстремистских акций в отношении административных зданий правоохранительных органов, которые, по мнению радикалов, «не контролируют миграционные потоки».

МОР, похоже, решила скосплеить Максима Марцинкевича (Тесака) с его движухами «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-Наркофиляй». Видимо, юные комсомольчане забыли, чем закончил Тесак. Информируем: Тесак получил несколько сроков по достаточно серьезным статьям УК РФ. 16 сентября 2020 года Марцинкевича обнаружили мертвым в камере СИЗО №3 в Челябинске. По официальным предварительным данным, совершил самоубийство. Видимо, не вынес мук совести.

Нежданные визиты

29 июля 2021 года по адресам, где проживают четверо основных фигурантов МОР, при поддержке ОМОН явились следователи. Задержание Алексея С., который, по его словам на камеру, состоял в МОР с января 2020 года, прошло в домашней обстановке под собачий лай и недоуменные вопросы матери. Другого фигуранта брали в комнате общаги в более мирной обстановке. В местах проведения неотложных следственных действий по адресам проживания в Комсомольске-на-Амуре нашли и изъяли: четыре сотовых телефона, шесть жестких дисков, семь ножей, противогаз с символикой движения, шапку-балаклаву и подтяжки.

После задержания один из подозреваемых - гражданин К., рожденный 8 мая 2003 года и вступивший в организацию МОР в декабре 2020-го (сам он участвовал в пяти акциях) - на камеру поименно назвал руководящий состав организации и рассказал, чем и как члены МОР занимались в свободное от учебы время.

Девица на выданье

В ходе первичного допроса его слова подтвердила 16-летняя гражданка Т. Опрошенная как свидетель, она сообщила о распределении ролей каждого фигуранта из МОР, детали создания организации, раскрыла несколько эпизодов нападений. Она сама исполняла роль «наживки» для педофилов. В приложении для поиска друзей девушка знакомилась с более взрослыми мужчинами, приглашала на встречу, обещая более «близкое знакомство». Партнеры по переписке, что клюнули на обещания «большой, но чистой любви» от 16-летней девицы, приходя на место встречи, общались в реальности с 18-летними сообщниками. Ребята ногами и руками «вразумляли дяденек», попутно снимая на видео свою работу по «очищению общества».

На данный момент известно как минимум о трех пострадавших. Результаты своей деятельности в виде роликов члены МОР постили в Интернете. Остальные участники движения дали признательные показания касательно участия в нападениях, целей и сроков создания МОР.

СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело в отношении членов группировки. По информации правоохранительных органов, в отношении четырех участников группы в настоящее время заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Полученные в результате следственных действий материалы планируется использовать для запрета деятельности объединения в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

По тем же граблям?

Почитай, что ни год, то в крае «громыхает» громкое уголовное дело с участием студентов из высших и средних учебных заведений, несмотря на многомилионное финансирование муниципальных и иных организаций, чьи сотрудники за солидную зарплату занимаются воспитанием молодежи и подростков. Им в помощь «бойцы» из всевозможных коммерческих и НКО контор, что опять же на серьезные финансовые вливания в виде грантов учат племя младое особенностям любви к Родине.

Как-то паршиво получается воспитывать молодежь. То Конев, студент местного техникума, предварительно посетив тир и зарезав там специалиста-оружейника, придет в казенное учреждение и устроит пальбу со смертельным исходом. То во время подготовки нападения на школу задержат первокурсника Александра Онуфриенко. Но это одиночки.

В 2019 году за экстремистскую деятельность были осуждены участники группировки «Мужское государство» из Хабаровска, задержанные в 2017-м. В деле фигурировало четверо обвиняемых: Жеребцов, Карташов, Абросов и Исаев. Всем на момент следствия было от 19 до 21 года. Кроме Карташова, который после окончания колледжа работал, - все студенты.

Следователи посчитали, что состоявшие в закрытой группе «Мужское государство Хабаровск» в сети «ВКонтакте» планировали «вызвать у неограниченного круга лиц ненависть к представителям неславянской внешности и к действующей власти». Все четверо признали вину. В марте 2019 года Краснофлотский районный суд Хабаровска приговорил двух самых активных членов к четырем годам колонии за создание экстремистского сообщества. Исаков и Абросов получили по два года и три месяца колонии за участие в этом сообществе.

У мужчинок из Хабаровска, как и у МОР из Комсомольска, было что-то подобное: борьба с наркоманией - хотели то ли сжечь киоск с насваем, то ли избить продавца и отобрать у него наличку; изготовляли и бросали в развалинах бутылки с зажигательной смесью, попутно снимая этакое непотребство на смартфоны; вели разные разговоры, осуждая окружающую действительность.

Но, как рассказал адвокат Василий Порайко, Хабаровский краевой суд отменил приговор Краснофлотского районного суда Хабаровска по обвинению в создании экстремистского сообщества «Мужское государство» и участии в нем (часть 1, часть 2 статьи 282.1 УК). Дело не закрыто, следствие продолжается?

Что дальше?

Спасибо тем, кто слил в открытый доступ данные фигурантов МОР (фамилии, имена, отчества, возраст и иные данные, соответствующий ролик есть в Сети, любой желающий может ознакомиться), а также показал лица 18-летних борцов за чистоту расы. Грядущую опасность надо знать. Над «деятельностью» комсомольчан из МОР не стоит шутить и глумиться – дескать, перебесятся детишки. Боюсь, что само не рассосется. Ребяткам, вполне возможно, оставался один шаг до более страшных дел.

В начале мая 2020 года в Новосибирской области сотрудниками ФСБ пресечена деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов. В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято: 5 пулеметов, 16 автоматов, 8 пистолетов-пулеметов, 32 винтовки, 47 пистолетов, три гранатомета, 30 ручных гранат, более 3 тысяч патронов различного калибра. И это только в одном месте. Всего за пару-тройку последних лет силовики по всей стране задержали с нарастающим итогом без малого полторы сотни (!) Левшей, которые в десятках подпольных мастерских в промышленных масштабах изготавливали и переделывали огнестрельное оружие. Причем многое из конфискованного оружия создавалось отнюдь не на коленке, шаркая напильником: мастерские имели станки, в том числе с числовым программным управлением, и 3D-принтеры.

Эдуард Попов

Фото из открытых источников

Врезка

В Instagram-сообществе «КомСити» сообщение о задержании юных экстремистов вызвало неоднозначную реакцию: kharinskaia.liliia - Ничего нового, это было еще 15 лет назад; eduardtaipov - Оскара пацанам, педофилов они ловили; annasher28 - ужас!; viktoriakonovtsova21 – Люди, ау! Парни педофилов вылавливали, делали то, что должна делать полиция. Они не виноваты, что в основном попадались люди другой национальности, вместо того чтобы садить парней, лучше бы начали работать и выполнять свои должностные обязанности. А то скоро детей вообще на улицу выпускать перестанут родители, потому что страшно, что какой-нибудь дебил изнасилует ребенка и никто даже не найдет управы на этот беспредел; svetlanajias9i - Кто их воспитывает? На родителей бы посмотреть.

Пленум Верховного суда России от 28 июля 2011 года определил признаки экстремистского сообщества: у него должен быть организатор, состав должен быть стабильным, а действия - согласованными «в целях реализации общих преступных намерений».