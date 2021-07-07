Японские инвесторы заинтересовались развитием деревообработки в Хабаровском крае

К глубокой переработке древесины в Хабаровском крае готовы подключиться ведущие иностранные компании. Вопросы сотрудничества с руководством крупнейшего японского домостроительного холдинга "Иида Групп" обсудили представители правительства региона. Ведущая роль края в области деревообработки в Дальневосточном федеральном округе, а также опыт и передовые технологии в области деревянного домостроения, которыми располагает компания "Иида", предполагают перспективность развития взаимовыгодного сотрудничества.

Стоит отметить, что "Иида Групп" – лидирующая компания на японском строительном рынке, которая занимает первое место в Японии в сфере малоэтажного строительства. В настоящее время компания уже реализует проекты в области домостроения в Приморском крае и Республике Татарстан, а также в сфере деревопереработки в Приморском крае.

В ходе встречи первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова представила японской стороне флагманский проект "Дом Дальневосточника" и предложила японским специалистам рассмотреть варианты внедрения японских домостроительных технологий в нашем регионе.

– Япония входит в пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров Хабаровского края. Регион поставляет в Японию, в том числе, продукцию лесопромышленного комплекса (шпон, пиломатериалы, круглый лес и топливные гранулы), поэтому местные компании, занятые в лесопромышленной отрасли, заинтересованы в расширении товарной номенклатуры и увеличении объемов этих поставок, – подчеркнула Мария Авилова.

В свою очередь, почетный председатель и директор Совета директоров холдинга "Иида" господин Мори подтвердил заинтересованность в реализации проектов в сфере глубокой деревообработки в регионе и выразил готовность рассмотреть варианты участия в проекте "Дом Дальневосточника".

Напомним, с 1 января 2022 года вводится полный запрет на экспорт необработанной древесины. Правительство края рассматривает различные варианты наращивания объемов глубокой переработки продукции лесопромышленного комплекса, в том числе с участием иностранных инвесторов. В случае принятия японской компанией положительного решения о