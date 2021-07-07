До конца года часть жителей поселка Берлин в Комсомольске- на-Амуре переедут их ветхих бараков

Проблема расселения ветхих домов в поселке Берлин мкр Дружба Комсомольска-на-Амуре попала в поле зрения врио губернатора края Михаила Дегтярева по время его прошлогодних поездок по региону. Тогда в одну из рабочих командировок жители поселка Берлин подошли и рассказали, как они несколько лет ищут по всем инстанциям помощи в расселении своего жилья, но никакого решения так и нет. Глава региона на месте поручил подключиться к проблеме и краевому министерству ЖКХ, и местной администрации. И вот спустя почти год люди начнут переезжать из опасных асбестовых домов в новые квартиры.

– Я поселок Берлин помню очень хорошо. Первый мой визит в Комсомольск-на-Амуре начался со знакомства именно с его жителями. Мы передали муниципалитету 39 квартир по первому этапу. В соседнем доме у нас сейчас отрабатывается вопрос о финансировании из краевого бюджета, чтобы выкупить у застройщика еще несколько десятков квартир. И третий этап – строительство еще одного дома. Поэтому всех расселим, процесс начался, и уже в этом году некоторые получат квартиры. Я от вас, кстати, жду обратной связи с новоселья, – ответил на вопрос о проблеме одному из подписчиков Михаил Дегтярев.

Действительно, переселение поселка Берлин по плану властей разбито на три этапа. На первом для 26 из 39 переданных муниципалитету квартир в доме по адресу Дружба, 32 уже определили будущих хозяев. С ними заключат либо договоры соцнайма, либо договоры мены, в зависимости от формы владения предыдущим жильем. При этом два договора уже подписаны, а еще 13 семей пока рассматривают предлагаемые им варианты. В любом случае все эти жители должны отметить новоселье до конца года.

Второй этап переселения поселка Берлин предполагает, что мэрии Комсомольска-на-Амуре будут выделены из краевого бюджета средства на приобретение 56 квартир в доме по адресу Дружба, 33 – это рядом стоящий дом. Минфин края совместно с министерством ЖКХ изыскивают 100 млн рублей – большую часть суммы. В итоге в поселке Берлин планируют расселить 186 квартир.

Напомним, ранее специальная комиссия, осматривавшая жилые дома в поселке, зафиксировала, что асбестовые стены в жилье оказывают канцерогенное воздействие на людей. Аварийными были признаны 13 многоквартирных домов, или 186 помещений, в которых проживают 462 человека. Было очевидно, что жить в таких домах нельзя, но решить вопрос быстро не получалось, так как у местных властей не хватало денег. Общая сумма, необходимая для расселения, составляет примерно 378 млн рублей. В итоге в поселке Берлин проблема сдвинулась с мертвой точки.