Награды в честь Дня семьи, любви и верности вручили жителям Хабаровского края

В День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, врио губернатора края Михаил Дегтярев пригласил супружеские пары, прожившие в браке 25 и более лет, и многодетные семьи – победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года – 2021" на прогулку на корабле по Амуру.

– Это праздник для всех, ведь семья – главная опора в жизни каждого человека. Семейная политика, поддержка материнства и детства, сохранение репродуктивного здоровья населения – приоритетные направления работы правительства края, – отметил Михаил Дегтярев.

Участниками встречи стали семьи, награжденные медалью "За любовь и верность", благодарственным письмом губернатора края за победу в региональном этапе всероссийского конкурса "Семья года – 2021" и многодетные семьи.

Государственный праздник – Всероссийский день семьи, любви и верности - отмечают в России с 2008 года. Одно из важнейших мероприятий, приуроченных к празднику – вручение медали "За любовь и верность". Награды удостоены супружеские пары, прожившие в браке 25 и более лет, подающие пример крепости семейных устоев, воспитавшие детей достойными членами общества. В крае медалью "За любовь и верность" уже отмечены 623 супружеские пары. В этом году награды будут вручены еще 70 парам.

Медали и грамоты организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации были удостоены Николай Петрович и Юлия Михайловна Глуховы. Награда семейной паре вручена за сохранение семейных традиций, достойное воспитание детей.

Конкурс "Семья года" учрежден в 2016 году Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году участниками его регионального этапа стали 30 семей из 14 муниципальных образований края. Михаил Дегтярев на встрече ко Дню семьи, любви и верности наградил победителей регионального этапа в номинациях:

– "Золотая семья" – хабаровчан Хван Ден До и Цой Ен Сун;

– "Молодая семья" – жителей с. Черная речка Хабаровского района Дмитрия Ивановича и Алину Андреевну Сымбиных;

– "Семья – хранитель традиций" – жителей с. Осиновая речка Хабаровского района Алексея Викторовича и Ирину Николаевну Брылевых.

Победители регионального этапа будут участвовать во всероссийском конкурсе.

После официальной части гости были приглашены на чаепитие, а детям показали спектакль.



