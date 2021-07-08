На капремонт коммунальных объектов в Хабаровском крае направлено в этом году более 100 млн рублей

Хабаровский край активно готовится к следующему отопительном сезону. На очередном заседании штаба, в котором приняли участие руководители отраслей ТЭК и ЖКХ, власти региона подвели промежуточные итоги уже выполненных работ. Так, план по объектам коммунальной инфраструктуры выполнен на 39%. Обслуживающие организации приводят в порядок котельные, дизель-генераторы, трансформаторные подстанции, теплотрассы, водопровод и канализацию. Пока все ремонтные работы идут по графику.

– По сравнению с прошлым годом существенно увеличился план ремонта тепловых сетей до 68 км. Ремонт сетей электроснабжения вырос на 16% и составит 337 км, сетей водоснабжения на 11% до 47 км. Сейчас почти половина теплотрасс, водопровода и канализации уже промыта, а 83% теплосетей опрессовано, – отчитались на штабе представители краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

На капремонт объектов коммунальной инфраструктуры местным властям из краевого бюджета предоставляются субсидии. В этом году им будет направлено более 100 млн рублей. За счет данных средств будет закуплено оборудование и материалы для капремонта коммунальных сетей, котельных и электростанций.

Властям предстоит промыть внутридомовые системы отопления более чем в 7 тысячах домов, очистить подвалы почти в 1,5 тысячах многоэтажек, отремонтировать кровли более чем на 800 домах, подготовить около 7,8 тысячи элеваторных узлов. Пока этот блок работ исполнен почти на 25%.

Затронули на штабе и тему закупки топлива к зиме. В этом году в районы с ограниченными сроками навигации нужно завезти 15 тысяч тонн угля и 21 тысячу тонн нефтепродуктов. Сейчас поставщиками отгружено 22 тысяч тонн топлива (62% от установленного задания).

В этом году власти готовятся к отопительному сезону в условиях приближающегося паводка. Это накладывает дополнительные требования к проведению работ. Так, на заседании штаба муниципалитетам поручили проанализировать, какие объекты могут попасть в зону подтопления. Все оборудование из таких точек поручено поднять на безопасный уровень. Запасы топлива важно расположить только там, куда не доберется вода.



