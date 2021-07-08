Российско-японский центр превентивной медицины планируют открыть в Хабаровске

Под новые инвестиционные проекты в Хабаровском крае расширяют границы ТОР "Хабаровск". Общий объем инвестиций по 4 проектам будущих резидентов составляет более 1,8 млрд рублей, планируется создание более 500 новых рабочих мест. Один из них – российско-японский центр превентивной медицины "РЖД-Медицина".

– Из четырех представленных проектов это самый крупный по заявленным инвестициям и количеству новых вакансий: объем вложений около 1 млрд рублей (74% средств вносят японские партнеры) и более 200 рабочих мест. Центр создается на базе частного учреждения здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина". Реализация проекта обеспечит доступ жителей края к качественным высокотехнологичным услугам мирового уровня, – сообщил министр инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Напомним, проект создания медицинского центра был инициирован в 2017 году, находится на контроле Минэкономразвития РФ и Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Информация о проекте включена в итоговые меморандумы заседаний Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам 2016 – 2020 годов. По решению Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в качестве инвестиционного партнера для данного проекта была определена одна из крупнейших японских компаний – корпорация "Марубени". А в качестве первой площадки для открытия центра превентивной медицины партнерами выбран Хабаровск.

Как сообщил координатор проекта со стороны РЖД Петр Костачев, уже сейчас ведутся работы по реконструкции одного из корпусов клинической больницы. По планам инвесторов, открытие центра состоится в марте следующего года.

Превентивная медицина подразумевает в первую очередь профилактику заболеваний, поэтому такую важную роль играют медосмотры (чекапы) и диагностика, полноту и точность которых обеспечивают передовые медицинские технологии и техника.

Помимо проведения медосмотров и диагностики, центр будет оказывать спектр услуг по амбулаторному лечению, в том числе в рамках дневного стационара. Учреждение оснастят современным оборудованием, а медицинский персонал пройдет обучение под руководством японских специалистов.

– Проектом предусмотрена интеграция деятельности центра с работой клинической больницы: центру будет передана часть клиентской базы и, соответственно, он сможет направлять пациентов на стационарное лечение и хирургические операции непосредственно в дорожную больницу. Информационные системы обоих медучреждений будут связаны. По сути, планируется создать единый кластер оказания медицинской помощи, – сообщил Петр Костачев.

Медицинские услуги будут доступны разным категориям пациентов: обслуживаемым по полисам ОМС, сотрудникам РЖД и организаций-партнеров, индивидуальным клиентам по полисам ДМС и клиентам на основании платных услуг.



