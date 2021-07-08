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За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 295 случаев заболевания коронавирусом
295 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 154 человека. При этом зарегистрировано 6 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 187
Комсомольск-на-Амуре – 15
Хабаровский район – 38
Амурский район – 4
Нанайский район – 17
Вяземский район – 24
Ванинский район – 1
Имени Лазо район – 8
Солнечный район – 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1630 коек. Свободно 257. На лечении находится 38 тяжелых пациентов, 25 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 179444 жителя края, полностью завершили вакцинацию 128871 человек.
Всего на лечении находится 3660 человек. В том числе 1373 стационарно, 2287 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57598 случаев Covid-19. 53425 человек выздоровело.