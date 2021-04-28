Михаил Дегтярев: Качество жизни хабаровчан напрямую зависит от работы общественного транспорта

Глава региона серьезно взялся за наведение порядка в этой сфере

Транспортная сфера – одна из базовых, по её развитию судят о городе и регионе туристы, от качества работы общественного транспорта зависит комфорт и удобство местных жителей. Долгое время ситуация с транспортом в Хабаровском крае была пущена на самотек, по отдельным направлениям автобусы не обновлялись многие десятилетия, примерно тогда же утратили актуальность маршруты и график, по которым они ходят. Теперь же врио губернатора предстоит навести в ней порядок, буквально перезапустив в ручном режиме.

Есть четкий план

Благодаря договоренностям Михаил Дегтярева с руководством ОАО «РЖД» в Хабаровском крае запущен новый электропоезд с комфортабельными вагонами, оборудованными по последнему слову техники.

- Буквально полгода назад мы обратились к руководителю ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, и вот мы видим новый состав здесь, в Хабаровске. Он произведен в России, на Демиховском машиностроительном заводе. Удобные ступени и сиденья, есть крепления для велосипедов, оборудование для посадки и удобного расположения маломобильных групп населения. Уверен, что управлять таким поездом и обслуживать его тоже очень удобно, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

И это еще не все. Глава региона добавил, что краевые власти вместе с руководством Российских железных дорог планируют поставить в скором будущем скоростной поезд «Ласточка» на направлении до Комсомольска-на-Амуре.

- Дела важнее слов. Когда глава региона включается в процесс обновления подвижного состава, все происходит гораздо быстрее, гораздо меньше времени на согласования уходит. Главное – людям становится комфортнее, - отметил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

Поезд совершенно новый, 2021 года постройки, отличается от предшествующих моделей современными доработками. В числе прочего есть система обеспечения микроклимата в вагонах, включающая установки кондиционирования и обеззараживания воздуха: эта конструктивная особенность актуальна в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

- Между вагонами – автоматические переходные двери, сделана практически ровная площадка для перехода, чтобы пассажиры, особенно пожилые, могли комфортно себя чувствовать, - уточнил начальник Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Александр Барабаш.

Четыре вагона могут вмещать одновременно 354 человека. Первые пассажиры сразу же отметили удобство новой электрички ЭПЗД – 0065.

- Очень удобно, комфортно, светло, хорошо. Я даже сначала думала, что ошиблась, что это не моя электричка, - рассказала одна из первых пассажирок нового электропоезда Любовь Вишнякова.

После обращения Дегтярева к мэру Москвы решен вопрос о безвозмездной передаче правительству края от мэрии столицы 20 троллейбусов и 20 автобусов для их дальнейшего использования Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Троллейбусы уже вышли на маршруты в краевой столице.

«Меня с первых дней работы в Хабаровском крае удивило состояние автобусов и трамваев в столице края. Ну а уж про трамваи в городе Юности я и не говорю, они просто состарились и умерли. У моей команды есть четкий план по обновлению подвижного состава и развитию городского транспорта, - говорил Михаил Дегтярев.

Троллейбусы из Москвы произведены в Белоруссии, выполнены из высокопрочной оцинкованной стали. Их вместимость - до 115 человек, они приспособлены для перевозки маломобильных граждан, неприхотливы в обслуживании.

Время переформатировать





Также Михаил Дегтярев поставил задачу разработать дорожную карту переформатирования межмуниципальных маршрутов. Поводом к обсуждению ситуации с пассажирскими перевозками стали многочисленные жалобы жителей края в социальных сетях, в том числе в аккаунтах врио губернатора. Так, отвечая на вопрос подписчика по жалобе на работу общественного транспорта Хабаровска, глава региона отметил, что действующая схема движения в городе, принятая 20 лет назад, будет пересмотрена, и работа общественного транспорта значительно улучшится.

По поручению Михаила Дегтярёва в Хабаровском крае началось обновление парка общественного транспорта в муниципалитетах, транспорта для обеспечения социальных нужд.

На одном из совещаний было отмечено, что в крае с 2013 года реализуется госпрограмма, предусматривающая развитие транспортной системы региона до 2024 года. Однако население не ощущает результатов – внутри небольших населенных пунктов практически отсутствуют автобусные маршруты. Частникам содержать их крайне невыгодно, а муниципалитеты стараются избегать непомерной нагрузки на бюджет. Сообщение между городами и районами обеспечивается, по большому счету, за счет эксплуатации изношенной техники. Между тем автомобильный транспорт и городской наземный электрический транспорт Хабаровского края – ключевая сфера экономики.

По итогам проведённого экспертами министерства транспорта и дорожного хозяйства региона анализа, оказалось, что в целом по краю нужно заменить около трёхсот автобусов с износом более 75 %. Сделать это предполагается с учетом участия в целевых государственных программах с 2021 года.

Врио губернатора Михаил Дегтярев поручил руководителю министерства транспорта и дорожного хозяйства края Роману Мирошину детально проработать этот и другие актуальные вопросы в области общественного транспорта во взаимодействии с администрациями муниципальных образований и ГИБДД края.

С представителями государственной корпорации развития "ВЭБ. РФ", членами межведомственной рабочей группы и администрациями

Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре ведется подготовка проекта дорожной карты проекта комплексной модернизации системы общественного транспорта городских агломераций.

Проведена рабочая встреча с представителями группы компаний "ГАЗ" с целью обновления парка подвижного состава на территории края в рамках контракта жизненного цикла.

Выход в поля

Дегтярев быстро и максимально конкретно реагирует на все поступающие ему жалобы на работу общественного транспорта. Глава региона лично отрабатывает многие из таких обращений, причем не только на уровне поручений, но и непосредственно «выходя в поля» и разбираясь в ситуации на месте. Во время таких выездом, он общается с пассажирами, водителями общественного транспорта, получает более развернутое представление о проблеме. Именно такая личная погруженность позволяет ему принимать правильные решения в этой сфере.

Так в один из таких «входов в поля» Михаил Дегтярев посетил Гаровку-1. До этого жители неоднократно жаловались на автобусный маршрут № 123 (Некрасовка-автовокзал). Врио губернатора заявил о плохой организации маршрутного движения. Он отметил, что автобусы ходят редко, набиваются битком, пообещав собрать руководство транспортных компаний и представителей Минтранса. Впоследствии проблема была решена.