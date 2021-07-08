Как Владимир Путин отвечал на вопросы жителей Хабаровского края

Корреспондент «МД XXI век» вспомнил все прямые линии с президентом, в которых вопросы задавали жители края

Прямая линия с президентом РФ прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более двух миллионов обращений. Тема коронавируса составляла основу всех вопросов. Меньше всего россиян волновала международная тематика. При этом другую большую группу вопросов заняла экономика.

Некоторые главы регионов кинулись решать проблемы россиян, о которых они заявили при общении с Путиным, не дождавшись окончания прямой линии. Хотя многие из этих проблем до эфира длились годами. Мы решили вспомнить прямые линии, в которых жителям нашего региона удалось пробиться с вопросом к президенту. Напомним, первая линия состоялась в декабре 2001 года. Владимир Путин ответил на 47 вопросов, а поступило их 400 тысяч.

Хоровод восьмеркой

В 2002 году хабаровчанин Андрей Евсеев спросил президента о том, что делать с чиновниками, которых на тот момент в Дальневосточном федеральном округе становилось все больше и больше, но проблемами народа при этом они не хотели заниматься. Отвечая на вопрос, Путин акцентировал внимание: «Нужно при выборах любого уровня власти подходить к этому очень ответственно, серьезно и с пониманием того, что от людей, которых мы с вами выбираем, в значительной степени зависит благосостояние того района, той области либо края, на уровень которого эти люди избираются. Вот если мы солидарно и вместе будем действовать по этим направлениям, я думаю, что многое сможем изменить к лучшему».

В том же году интересный вопрос, который получил широкую огласку, прозвучал от маленькой жительницы соседнего Биробиджана. Наталья Бугаева спросила Владимира Путина, почему в центре города на площади установили искусственную ёлку вместо живой. Президент поручил разобраться. Губернатор кинулся исправлять ситуацию. Исправил: рядом с искусственной ёлкой, которая обошлась руководству области в 20 тысяч рублей, поставили живую ель – аренда вертолета для её доставки обошлась гораздо дороже. Новогодний хоровод в тот год биробиджанцы водили восьмёркой.

«Амурские волны»

На одной из первых прямых линий, 13 лет назад, в декабре 2003 года, президенту задали вопрос рабочие Комсомольска-на-Амуре. Вопрос, естественно, касался гособоронзаказа.

Владимир Путин развернуто ответил, подчеркнув в частности, что очень многое зависит от тех приоритетов, которые ставит перед собой Минобороны.

- По авиации мне до сих пор, например, непонятно, - сказал президент. - Современные войны ведутся прежде всего с помощью авиации, она больше всего выходит из строя, изнашивается, а Министерство обороны поставило авиацию в списке приоритетов на восьмое место. Это должны определять специалисты, от них очень многое зависит.

Еще на одно обстоятельство обратил внимание президент тогда: оборонка во всем мире живет не только за счет производства вооружений. Он выразил уверенность, что руководители КнААПО работают над этим, что здесь у предприятия есть еще большие резервы.

В 2006 году микрофон получила Находка. Владимир Лушпай, водитель междугородных перевозок, задал вопрос президенту о дороге, который касался и нашего региона. Житель Приморья спрашивал, когда наконец-то построят трассу Чита – Хабаровск? Путин заверил мужчину, что до 2007 года дорога должна быть построена в черновом варианте, а к 2010-му на ней появится асфальт.

«В целом мы увеличиваем средства на дорожное строительство. Если в прошлом году и в текущем году где-то 100 миллиардов выделяется, в следующем году – 130 миллиардов плюс различные субсидии, которые будут где-то в районе 65 миллиардов. В целом в следующем году выйдем на расходы в этой части где-то около 200 миллиардов рублей».

Дорогу построили вовремя, но, судя по отзывам, с каждым годом она разрушалась всё сильнее, неровности на дороге получили даже своё название – «амурские волны». Местные СМИ пишут, что сейчас федеральное управление дорог пытается найти пути решения проблемы, но чтобы прекратить образование разломов и деформаций, нужны деньги.

Хотим дорогу и газ

Пожалуй, самый большой общественный резонанс получила в крае прямая линия, когда жители Бельго задавали Путину вопрос и просили о помощи. В 2013 году во время масштабного наводнения село было полностью затоплено. Жители решили не переселяться, в связи с чем около 100 новых домов возводили на насыпи. Люди сетовали на то, что к селу невозможно проехать: дороги нет. После прямой линии из бюджета края выделили средства на строительство подъезда к населенному пункту. Как рассказала тогда Русской службе Би-би-си директор сельской школы Бельго Ольга Кузюрина, единственная дорога, связывающая село с областным центром, до прямой линии действительно находилась в очень плохом состоянии, однако после жалобы президенту ее начали ремонтировать.

"Дорога идет почти 50 километров по тайге, в сложных условиях. Когда вскрывается Амур, то она - единственный путь до города по суше. После беседы с президентом ее начали отсыпать", - сказала Кузюрина.

Хотя местные СМИ также отмечали, что дорога и до наводнения была практически непригодна для частых поездок и местным жителям приходилось добираться до места назначения по воде - на моторных лодках.

Дорогу построили. Мы дозвонились до главы Бельговского поселения и поинтересовались, что сейчас с «президентской» трассой.

- Дорога уже приходит в упадок: ямы, колдобины, трещины. Во время дождей в трех местах трассу топит, трубы не справляются с потоком воды. Мы писали об этой проблеме в правительство края, но ответа пока не получили. Вдоль дороги высаживали кедрач, тяжелая техника ходила, трактора, так еще больше «убили» дорогу, - рассказала Наталья Кличева.

В ходе этой же прямой линии одна из жительниц спросила, можно ли провести трубу от газопровода, чтобы в село пришел газ. Губернатор Вячеслав Шпорт тогда заверил, что в строящихся домах проектом предусмотрена возможность отопления твердым топливом и газом. "К моменту сдачи домов они уже будут готовы к приему газа, но к тому моменту голубого топлива еще не будет. Подключим постепенно». Село действительно газифицировали.

Вся страна живо обсуждала ответ Путина на обращение жителя Бельго. Мужчина рассказал президенту, что он, как автовладелец, платит дорожный налог, а дороги в село нет. Президент ответил, что, мол, зачем вам машина, если нет дороги. Шутку президента цитировали тогда многие федеральные и местные СМИ.

Не можете найти работу? Президент поможет

В 2017 году во время прямой линии жительница Хабаровского края спрашивала через «Одноклассники»: когда будет построен мост на Сахалин.

- В советские времена эти планы были, при Иосифе Виссарионовиче их даже начали реализовывать, но их не довели до ума, - ответил президент. - Эта идея имеет право на жизнь. Сейчас мы занимаемся реанимированием этих планов, которые разрабатывались еще в 30-40-е годы прошлого века. Надо разработать схему обеспечения подъездных путей.

По словам президента, тоннель или мост между материком и островом Сахалин позволит обеспечить территориальную целостность страны. И второе: он позволит значительно расширить экономическое сотрудничество со странами АТР, повысить значение Транссиба.

В 2018 году житель Комсомольска-на-Амуре Петр Литвинцев пожаловался во время прямой линии на то, что инженер-самолетостроитель не может найти работу на родном заводе и вынужден красить крыши.

Тотчас отреагировал тогдашний губернатор Вячеслав Шпорт. Он заявил, что постарается встретиться с Литвинцевым, поговорить и помочь ему с трудоустройством. «Это 100%» - подчеркнул тогда глава региона. Позже Шпорт отрапортовал: мол, что уже позвонил на авиазавод в Комсомольск-на-Амуре.

"У них есть вакансии, они набирают квалифицированные кадры. Даже если у него вкусовые вещи какие-то не совпадают с руководством завода, мы ему всегда найдем работу", - добавил он.

Кроме того, прокуратура Хабаровского края пообещала провести проверку и выяснить, почему у Литвинцева возникли проблемы с трудоустройством.

"В случае выявления нарушений примем меры реагирования. А результаты будут обнародованы", - сказала старший помощник прокурора края Валентина Глазова.

Правда, почему все-таки до участия в прямой линии, когда простому инженеру из глубинки повезло задать вопрос президенту, комсомольчанин с хорошим образованием и стажем испытывал трудности с работой, история умалчивает.

Перед началом прямой линии в этом году 30 июня хабаровчане вышли на главную площадь и поделились вопросами, которые они хотели бы задать президенту. Хабаровчанка спросила бы главу о том, почему не соблюдаются права человека, в частности экс-губернатора края Сергея Фургала, которому отказывают в медобследовании. Еще один житель края поинтересовался бы, почему Россия продолжает оставаться сырьевым придатком, в частности стран АТР. Пенсионерка эмоционально поделилась на камеру вопросами, которые ее очень волнуют: почему уничтожается классическое образование и отдается предпочтение дистанционному обучению и уничтожается бесплатное здравоохранение. Но на этой прямой линии ни одному жителю региона не повезло напрямую пообщаться с президентом.

Юлия Рудакова