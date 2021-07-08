В Хабаровске яму на Ленина заделали деревянным щитом

Когда хочется отреагировать, но не получается

В материале «Иногда они возвращаются…» (см. «Молодой дальневосточник XXI век», №22 от 2-9 июня 2021 года) я, как человек активный, обратил внимание на отдельные недостатки, встреченные на нашем тернистом пути в светлое будущее.

В заметке речь шла о ямах, колдобинах и выбоинах на пешеходных дорожках по улице Дзержинского (ближе к перекрестку с ул. Муравьева-Амурского), по улицам Пушкина и Ленина (напротив Хабаровского института инфокоммуникаций СибГУТИ).

Было

Верный своему принципу «доверяй и проверяй», спустя месяц решил проинспектировать, как чиновники отреагировали на легкую критику снизу. Начал с ближнего - с улицы Пушкина и немного так, мягко скажем, удивился. «Черную дыру» попытались подсыпать песочком и сверху фигурно уложить тротуарную плитку. Не смогли и не осилили – песок частично смыло. Да, в Хабаровске летом случаются порой грозовые ливни! Частично сыпучий материал исторгнулся в ямку. Я понимаю, что люди старались, что-то там даже пытались обозначить. Но, господа, так дела не делаются, тщательней надо! Не маскировать отдельные уродливые моменты, а ликвидировать предпосылки, их порождающие.

Хотя бы так, как это сделали на улице Ленина. К решению описанной проблемы подошли жестко, кардинально и бескомпромиссно. Часть тротуарной плитки убрали и на место обозначившейся дыры водрузили деревянный круглый щит. Дешево и сердито, лучше не получится. Со временем на ровной и гладкой поверхности тротуара образовалась ложбина, по которой и устремляется поток после выпадения осадков. Подмывать и размывать на этом месте будет периодически.

Стало

Понимаю, городской бюджет не резиновый, чтобы кардинально переделывать этот участок. Хабаровск – город длинный, на все денег не хватает. Но хотя бы в следующем году стоит увеличить смету на борьбу с этакими безобразиями? К сожалению, пока не добрел до улицы Дзержинского. Хотя, мне так кажется, и там не лучше.

Но не хочется в миноре заканчивать. На улице Шелеста на всех ливнеприемных отверстиях крепко и уверенно лежат решетки. Так держать!

Люк Бессонов

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