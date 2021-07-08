Хабаровский край как локомотив создания опорных федеральных земель ДФО

Главная отличительная особенность предстоящих выборов губернатора Хабаровского края, депутатов региональных парламентов и Государственной думы на территории ДФО в том, что исторический момент развития Дальнего Востока на новую среднесрочную перспективу совпадает с запросом его жителей на конкретные идеи и реальные программы комплексного развития региональных территорий. И есть устойчивое понимание людей, что их реализация может реально повысить уровень и качество жизни дальневосточников.

К сожалению, в публичном пространстве при обсуждении стратегий развития регионов ДФО на второй план уходит оценка модернизируемой роли Дальнего Востока в развитии России. А он становится не только центром экономической интеграции страны в Азиатско-Тихоокеанский регион, но и геостратегическим мегарегионом укрепления восточных рубежей российской цивилизации по всему периметру ДФО. С комплексным социально-экономическим развитием формирующих этот пояс территорий.

Именно в таком формате мы вступаем в новый этап развития Дальнего Востока и Забайкальского края. И одним из реальных механизмов опережающего социально-экономического развития ДФО могут стать механизмы развития наших приграничных территорий. И тенденции в этом направлении идут.

Сахалинская область на первой онлайн-сессии подготовки к Восточному экономическому форуму презентовала развитие агломерационного проекта на юге острова. Он объединит потенциал Южно-Сахалинска и пяти городских округов: Корсакова, Холмска, Невельска, Анивы и Долинска. Проект был поддержан представителем Минвостокразвития, который отметил, что тема развития региональных агломераций ДФО достойна того, чтобы стать частью деловой повестки Восточного экономического форума /ВЭФ/.

В Приморье вновь стали обсуждать вопрос развития агломерации «Большой Владивосток» в целях формирования Тихоокеанского фасада России в АТР. При этом Магаданская область, Камчатка, Чукотка, прибрежные регионы Якутии становятся опорными территориями Северного морского пути. И уже арктического пояса развития приграничных территорий России.

Идут процессы поиска устойчивого развития территорий и в российском Приамурье. В Амурской области город Благовещенск, как агломерация, становится центром российско-китайского экономического сотрудничества.

У Хабаровска также сегодня на первый план выходят вопросы модернизации модели развития краевого центра в связи с утратой столичного статуса ДФО, определения его новых экономических границ и роли в развитии ДФО. Если городу будет задан вектор развития опорной агломерации России на Дальнем Востоке, то он сможет создать свою региональную модель устойчивого развития, объединив экономический потенциал Комсомольска-на-Амуре, Николаевска, Советской Гавани. Это будет дополнительный импульс в развитии Хабаровского края и новые его возможности достойно конкурировать с другими региональными агломерациями.

Хабаровский край может в этом случае стать локомотивом и инициатором комплексного развития всего российского Приамурья, в чьих административных границах когда-то ЕАО и Амурская область развивались. Тем более что экономическая база для устойчивого роста Приамурского региона создана.

Сегодня нашей экономической основой являются комсомольские авиастроители и космодром «Восточный». Заводы судостроения. Крупные инвестиционные проекты, реализуемые в Приамурье, экспортный потенциал сельского хозяйства и природные ресурсы. Приграничные города и территории опережающего экономического роста. Но для того чтобы российское Приамурье устойчиво развивалось и стало в среднесрочной перспективе конкурентоспособным Приамурью Китая, нужна федеральная программа развития опорного региона ДФО, учитывающая его геостратегическую роль в развитии Дальнего Востока России.

И первые шаги в этом направлении сделаны. На встрече президента с врио губернатора Михаилом Дегтяревым уже был поднят вопрос внесения в федеральную программу «Чистая вода» восстановления бассейна реки Амур. На последней встрече с президентом страны Михаил Дегтярев поднял вопрос реального освоения потенциала острова Большой Уссурийский.

Еще одним базовым механизмом такой программы развития Приамурья может стать инициатива Хабаровского края придания городу Хабаровску федерального статуса. А может быть, и выделения в Приамурье пригранично-опорных федеральных земель по созданию условий повышения их инвестиционной привлекательности для малого и среднего бизнеса российских и зарубежных предпринимателей, желающих работать на сопредельных с Китаем территориях.

Межрегиональная программа комплексного развития Приамурья может консолидировать усилия органов власти, бизнес-сообщества, социально активных групп населения по многим направлениям развития приграничного экономического района. В результате мы получим реальные механизмы развития Приамурского фасада российской цивилизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А Дальний Восток – реальную дорожную карту комплексного развития всех территорий, являющихся контурными границами восточных рубежей Российской Федерации. Со своими климатическими условиями и спецификой социально-экономического развития.

При этом дальневосточные субъекты Федерации в новых экономических условиях снизят накал ненужной конкуренции территорий и сконцентрируются на развитии собственных центров экономического роста.

Но для того чтобы эта дорожная карта была сформирована, а затем стала реализовываться, требуется воля федерального центра, а она есть, политическая сила и поддержка большинства дальневосточников.

Такая консолидация может произойти, если дорожную карту комплексного развития территорий, являющихся контурными границами восточных рубежей Российской Федерации, поддержит политическая партия «Единая Россия» в период стартовавшей избирательной кампании. Учитывая и тот факт, что объединенный дальневосточный региональный список кандидатов федерального собрания возглавил полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

В этом случае за единую, конкурентоспособную дальневосточную Россию в Азиатско-Тихоокеанском регионе проголосует большинство дальневосточников-государственников, любящих земли, которые в разные периоды времени осваивали их родители, деды и прадеды. Где ведут они свой приграничный бизнес, работают и растят детей.

Анатолий Филиппов