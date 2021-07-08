Ремонт автодороги «Ванино - Советская Гавань» идет полным ходом

Плохое состояние дорог фактически приводит к изоляции отдельных населенных пунктов. При разбитой дороге ехать туда отказываются не только поставщики местных магазинов, но даже скорые или социальные службы. Поддержание дорог в нормативном состоянии требует колоссальных средств из бюджета и контроля со стороны главы региона. Благодаря этому в ремонте основных дорог Хабкрая начались позитивные подвижки, на некоторых участках работы уже идут, а по ряду объектов верстаются планы.

Одним из стратегических направлений работы новой управленческой команды правительства Хабаровского края стало повышение транспортной доступности территорий и, в частности, ремонт и строительство дорог общего пользования. Особо большой негатив местных жителей вызывало состояние автомобильной дороги Ванино-Советская Гавань.





Эта дорога долгое время была одной из худших в крае. Сейчас Михаил Дегтярев, задействовав свой лоббистский ресурс, приводит ее в порядок. При чем, глава региона не позволяет подрядчикам халтурить, регулярно лично инспектируя ход работ.

В текущем году за счет средств краевого бюджета в рамках заключенных контрактов на содержание автомобильных дорог в Ванинском и Советско-Гаванском муниципальных районах подрядными организациями на автомобильной дороге " Советская Гавань – Ванино" выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на участках 0 км – 1 км, 4 км – 5 км, 9 км – 11 км, 20 км – 21 км, 35 км – 36 км, в настоящее время выполняются работы на участке 10 км – 11 км, а на автомобильной дороге "Подъезд к пос. Монгохто" выполнены работы на участке 0 км – 1 км.





В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на участке 1,03 км – 3,3 км автомобильной дороги "Подъезд к поселку Монгохто" завершены работы по ремонту дорожной одежды с устройством асфальтобетонного покрытия. В настоящее время на завершающей стадии работ производится укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью, а также нанесение дорожной разметки.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполняются работы по поэтапному ремонту автомобильной дороги "Советская Гавань – Ванино" на участках 29,8 км – 32,1 км, 32,1 км – 33, 944 км, 37,2 км – 39 км. По результатам встречи врио губернатора края с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным на приведение автомобильной дороги в нормативное состояние в 2021 году из федерального бюджета выделено 320 млн. рублей, что позволит дополнительно отремонтировать 9,9 км дороги.

При этом врио губернатор прекрасно владеет ситуацией и понимает масштаб проблемы, которую необходимо решить. Поэтому глава региона обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о выделении на ремонт указанного участка дополнительных средств.



