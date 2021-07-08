Михаил Дегтярев: Развитие городской среды – повышение качества жизни

Для достижения этой цели глава региона намерен сотрудничать с лучшими специалистами по разработке проектов ГЧП

Врио губернатора Хабаровского края встретился сегодня с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, который прибыл в краевой центр в рамках выездного образовательного модуля «Экономика и городское развитие».

Госкорпорация совместно с институтами развития организует работу бизнес-миссий в субъектах РФ по повышению инвестиционной привлекательности регионов, развитию социальной и промышленной инфраструктуры. ВЭБ активно инвестирует на Дальнем Востоке и в Хабаровске в частности. Корпорация вложила средства в строительство нового терминала аэропорта, дочерние компании Группы ВЭБ поддерживают малые предприятия и инновационные региона.

Ранее работа с инвесторами в регионе практически не велась. Это привело к тому, что в период с 2018 по 2020 год Хабаровский край просел практически во всех инвестиционных рейтингах, а потоки финансов переориентировались на другие регионы ДФО. Михаил Дегтярев сделал работу с инвесторами одним из своих приоритетов. Благодаря этому регионом снова стал интересоваться крупный бизнес, край стал точкой притяжения для госкорпораций. Уже сейчас ВЭБ высказывает готовность работать с новым краевым руководством, инвестируя в сознание инфраструктурных объектов на территории региона.

Михаил Дегтярев совместно с руководством государственной корпорации посетил главные точки притяжения Хабаровска, в том числе Тихоокеанский государственный университет и аэропорт, современный торгово-развлекательный комплекс «Броско Молл», в котором, среди прочего, расположены общественные пространства. Также участникам бизнес-миссии представили жилой комплекс «Ю-Сити», провели экскурсию по набережной имени адмирала Г.И. Невельского.

На ведущих городских площадках архитекторы, урбанисты, блогеры, погруженные в проблематику культурного пространства, подискутировали о перспективах создания комфортного, отвечающего условиям современного ритма жизни пространства для людей. Для конструктивного разговора на ведущих площадках города встретились представители власти, инвесторы и эксперты. В частности, в мероприятии приняли участие эксперты КБ «Стрелка» - ведущей компании в области развития городов в России.

В рамках сессии, состоявшейся в Тихоокеанском государственном университете, рассматривалась концепция создания межуниверситетского кампуса в Хабаровске. С такой инициативой выступил ранее врио губернатора Михаил Дегтярев, под кампус уже определен земельный участок. Также участники образовательного модуля ВЭБ.РФ обсудили будущее общественного транспорта в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

На площадке старого аэропорта в Хабаровске была презентована идея создания культурного комплекса с филиалом Пушкинского музея, образовательным центром и территорией для коворкинга.

Одним из главных треков дискуссии на площадках в рамках бизнес-миссии стало обсуждение перспектив развития системы общественного транспорта Хабаровска. Напомним, ранее врио губернатора сделал заявление о том, что в скором времени общественности будет представлена новая маршрутная карта транспорта города, действующая маршрутная сетка разрабатывалась свыше 20 лет назад и не соответствует потребностям горожан.

В целях развития городской среды врио губернатора намерен сотрудничать с лучшими специалистами, для разработки проектов государственно-частного партнерства с использованием средств федерального бюджета в социальной сфере. В ходе мероприятий обсуждалось участие институтов развития в конкретных региональных проектах.

- Мы хотим получить объективный срез социально-экономического развития города, обсудить возможности развития проектов и инициатив с участием группы ВЭБ.РФ. Наша цель - развитие городской среды, и для ее достижения мы намерены сотрудничать с лучшими специалистами по разработке проектов государственно-частного партнерства, - отметил глава региона.

Напомним, ВЭБ.РФ действует на основании федерального закона. Основная задача структуры – способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнерстве с коммерческими банками госкорпорация занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

- Хочу поблагодарить Игоря Ивановича Шувалова и всю прибывшую в Хабаровск команду за высочайший уровень экспертизы проектов, которые мы готовим к запуску. Мы открыты новым идеям, новым технологиям, новым знаниям. И этот курс правительства Хабаровского края однозначно будет продолжен с опорой на государственную корпорацию ВЭБ.РФ, - подчеркнул Михаил Дегтярев. – Люди в нашем регионе истосковались по большим, знаковым проектам, по таким вещам, которые питают гордость за родной край, за Дальний Восток и за нашу страну.