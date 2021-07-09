За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 312 случаев заболевания коронавирусом

312 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 265 человек. При этом зарегистрировано 8 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 221

Комсомольск – 29

Охотский район – 19

Нанайский район – 4

Ульчский район – 34

Амурский район – 3

Вяземский район – 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1810 коек. Свободно 398. На лечении находится 32 тяжелых пациента, 21 подключен к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 183596 жителей края, полностью завершили вакцинацию 130178 человек.

Всего на лечении находится 3699 человек. В том числе 1412 стационарно, 2287 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57910 случаев Covid-19. 53690 человек выздоровело.



