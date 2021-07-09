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За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 312 случаев заболевания коронавирусом
312 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 265 человек. При этом зарегистрировано 8 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 221
Комсомольск – 29
Охотский район – 19
Нанайский район – 4
Ульчский район – 34
Амурский район – 3
Вяземский район – 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1810 коек. Свободно 398. На лечении находится 32 тяжелых пациента, 21 подключен к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 183596 жителей края, полностью завершили вакцинацию 130178 человек.
Всего на лечении находится 3699 человек. В том числе 1412 стационарно, 2287 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57910 случаев Covid-19. 53690 человек выздоровело.