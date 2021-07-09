Хабаровская мэрия создает условия для молодежных инициатив

Тихоокеанский государственный университет 2 июля принял в свои стены более ста человек на окружной семинар-совещание с представителями органов исполнительной власти, реализующих молодежную политику в разных регионах России

На семинаре о своих проектах рассказали представители Приморского края, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия), Сахалинской и Магаданской областей, Забайкалья и Камчатки и, конечно же, нашего Хабаровского края.

- В каждом федеральном округе проходят такие семинары-совещания, - говорит Сергей Нагорняк, начальник управления молодежной политики, - где собираются представители отрасли молодёжной политики и в первую очередь знакомятся, делятся своим опытом. Специалисты агентства «Росмолодежь» рассказывают о новых тенденциях и трендах: что необходимо делать и для чего, как мы будем дальше подключать нашу молодёжь к реализации мероприятий, как будем давать им возможность самореализации. Такое мероприятие – уникальная возможность встретиться друг с другом, познакомиться. Это потом позволяет нам без лишней скромности позвонить в соседние субъекты, узнать, как у них реализуются какие-то направления. Несмотря на то, что у каждого свои возможности, свои финансы и проекты, но федеральная повестка одна.

Представители Хабаровского края презентовали лучшие проекты в сфере молодежной политики и рассказали, что городская администрация построила работу таким образом, чтобы не навязывать свои идеи, а создавать условия для того, чтобы молодежь реализовывала собственные инициативы. Сейчас идёт активная стимуляция групп различных субкультур.

Например, изображение на доме по улице Ленина с двумя солдатами у пианино – работа молодых граффитистов города, полностью проспонсированная партнерами-организациями. По мнению представителей отдела по молодежной политике, важно также поддерживать инициативы молодёжи в экстремальных видах спорта.

Недавно молодые экстремалы обратились к мэру города с просьбой создать в городе скейт-площадку. Они самостоятельно прописали проект, а специалисты помогли им разработать сметную документацию, найти партнеров и получить городское финансирование. И это лишь малая часть примеров того, как реализуются программы по молодежной политике с включением непосредственно молодых.

Семинар-совещание – это только часть трехдневной программы по обмену опытом и идеями, установлению актуальных вопросов в юношеской среде и поиска путей их решения. После совещания участники отправились на тренинги в разных сферах: социальная активность, добровольчество, патриотическое воспитание, российское движение школьников, информационное освещение деятельности молодежной политики. Там специалисты подводили итоги проделанной работы, называли задачи по тематическим направлениям, давали рекомендации. На следующий день участников ожидало обучение на тему «Этапы разработки проектов/сервисов с помощью процесса дизайна мышления».

- Очень хочется узнать, как реализуются программы в других городах и регионах, как справляются с возникающими трудностями. Слушая других людей, я заряжаюсь вдохновением, уже сейчас возникают новые идеи для программ у себя дома. Надеюсь, что после форума все получится реализовать, - поделилась Людмила Булгакова, главный специалист-эксперт отдела молодежной политики правительства ЕАО.

Ксения Санникова