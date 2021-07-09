Хабаровская зоозащитница: «Подкармливать дворняг – благое дело»

В семье Татьяны Кратенко произошла опасная, но, к сожалению, не редкая в нашей стране, ситуация: бездомная собака покусала её дочь

Всё случилось в жилом секторе, в районе завода «Амуркабель». Стая облюбовала теплотрассу и утвердила под ней своё жилище выводком щенков. Рядом с «жильем» псов находится детская площадка, и собаки регулярно забегают и туда.

Днем 6 июня Арина Кратенко вместе с подругой гуляла во дворе, а в стороне небольшая группа дворняг грелась на солнце. Что пришло в голову животному – не известно, но собака бросилась на девочку. Арина упала и только успела прикрыть лицо руками. В результате – укусы обеих кистей. Очевидцем ситуации стал молодой человек, который отогнал агрессивное животное и довел ребенка домой. Он также подтвердил, что девчонки никак не провоцировали нападение. Как рассказали жители дома, после этого случая собачей атаке подверглись еще четыре человека.

Поскольку животные уличные и ответственности за них никто не несёт, никаких действий, кроме споров между зоозащитниками и антисобачниками, не последовало. Мы обратились к депутату Законодательной думы Хабаровского края и волонтёру организации «Зоозащита-ДВ» Наталье Коваленко с вопросами о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы подобных случаев не повторялось.

- Как сегодня решается проблема беспризорных животных?

- Федеральный закон №498 предполагает регулирование численности собак на улице двумя способами. Первый: отлов собак, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнее место обитания. Второй: размещение в специализированных приютах и дальнейшее пожизненное содержание. Органы местного самоуправления наделены полномочиями выполнять оба варианта, поэтому те, кому не нравятся собаки на улице, вправе построить приют и за свои деньги содержать там животных. Однако упор делается на программу «ОСВВ», поскольку содержание приютов обходится очень дорого.

- Как работает эта программа?

- Программа работает по двум главным направлениям: убирает источник агрессии и исключает заболевания. Учёные доказали, что в периоды собачьих свадеб и в периоды раннего потомства собаки ведут себя особенно агрессивно. Кобели пытаются самоутвердиться и доказать, что они сильные кандидаты в отцы. Для состязания ищут себе противников побольше и повыше, поэтому могут наброситься на человека. Касаемо сук: собака, у которой нет щенков, вероятнее всего пройдёт мимо людей, в то время как животное с потомством будет его защищать, реагируя на провокации и оценивая поведение двуногого как опасность. Кастрация и стерилизация устраняют эти факторы агрессии.

Вакцинация – не менее важный компонент на пути безопасности горожан. Программа «ОСВВ» осуществляется в рамках борьбы с бешенством. Несмотря на то, что ситуация с этой болезнью в городе благоприятная, периодически возникают вспышки. Главным источником заболевания являются лисы. Они кусают собак, а те, в свою очередь, становятся посредниками между диким животным и человеком, распространяя болезнь. Благодаря вакцинации, включённой в программу, ситуацию с бешенством удаётся держать под контролем. Эта система хорошо себя показала, например, в Подмосковье и даже в Индии.

- Что гуманнее по отношению к животным: приюты или ОСВВ?

- Собаки в приюте ютятся в пространстве на 1,5–2 метрах. Я считаю, что такой метод не гуманен по отношению к ним, ведь они могут так провести не день-два в ожидании нового хозяина, а годы. У нас в приюте есть красивые умные пёсики, но люди почему-то их не выбирают. Плюс во многих приютах после долгого ожидания хозяина собак усыпляют. Подвергать эвтаназии за то, что они попадают в приют, очень бесчеловечно. Люди не должны убивать животных только потому, что наш вид по разуму находится выше.

- Но программа «ОСВВ» предусматривает выпуск животных обратно на улицы, а в наших климатических условиях, где зимой температура опускается до 40 градусов, им очень сложно выживать в мороз без еды. Это ведь ненамного милосерднее?

- Конечно, животным в холодное время года выживать на улицах очень сложно. Кошка на морозе без еды может погибнуть за четыре часа, у собаки на выживание есть сутки. Без помощи людей им не обойтись, поэтому подкармливать дворняг – благое дело. К сожалению, люди выбрасывают животных ежедневно, поэтому они в любом случае будут на улице – стерилизованные или нет. Безусловно, каждая кошка и собака должна иметь хозяина. А почему у нас сейчас такой вопрос возникает – о наличии собак на улице, безопасности животных и безопасности детей – это всё от того, что у нас очень безответственный народ. Люди не хотят выгуливать своих животных на поводке, кто-то просто может выпустить собаку на улицу и ждать, когда питомец нагуляется (во всех смыслах) и прибежит домой. В первую очередь нужно обсуждать не программы по содержанию животных, а то, какие санкции и штрафы последуют за пренебрежительное отношение.

- А как быть в ситуации с девочкой Ариной, которую покусала собака?

- Поскольку метод ОСВВ не был применён конкретно к этой собаке, нужно обращаться в органы отлова животных с заявкой на стерилизацию и вакцинацию её и потомства. Там, помимо прочего, должны проверить, агрессивно ли напавшее животное по своей сути или эта агрессия обострилась из-за материнского инстинкта. Если собака ввиду психологических особенностей не готова вернуться в социальную человеческую среду, то она останется в приюте на постоянное проживание.

Ксения Санникова

«В первую очередь нужно обсуждать не программы по содержанию животных, а то, какие санкции и штрафы последуют за пренебрежительное отношение»