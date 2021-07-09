Дороги в Хабаровском крае приводятся в порядок форсированными темпами





С момента прихода к руководству регионом новой управленческой команды многие жители Хабаровского края уже успели оценить масштабный ремонт дорог, который начался практически во всех муниципалитетах и территориях края. По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева местные власти и региональное правительство форсированными темпами приводят дороги в порядок, увеличив не только финансирование работ, но и контроль над процессом.

К тому же впервые за долгое время край стал получать много средств из вышестоящих бюджетов на ремонт дорог. Это произошло как за счет личных связей и знакомств врио губернатора на федеральном уровне, так и за счет того, что глава региона дал правительству и муниципалитетам установку более активно участвовать в различных федеральных целевых программах, подавать заявки на субсидии на ремонт дорог. В совокупности это дало хороший импульс развития сфере дорожного ремонта и позволило ей нарастить темпы.

В 2020 году в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре в 2020 году завершена реконструкция участка км 113 – км 118 автомобильной дороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к городу Юности для последующей передачи в федеральную собственность.





Отрезок трассы оставался в региональном ведении до завершения реконструкции, пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края. Подрядчик выполнил работы в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Дорожники уложили второй слой асфальтобетонной смеси, установили ограждение и нанесли разметку.

– Реконструкция данного объекта является важным социально-ориентированным мероприятием. Работы выполнены за счёт средств федерального и краевого бюджетов. В общей сложности на эти цели было направлено 490 млн рублей. На данный момент все обязательства, возложенные на правительство края, выполнены, – пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Трасса «Хабаровск–Лидога–Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре связывает ряд муниципальных районов края, являясь важным звеном евроазиатского транспортного коридора «Москва–Чита–Хабаровск», обеспечивает автомобильное сообщение дальневосточных и сибирских городов с портами Ванино и Советская Гавань. Постановлением Правительства РФ автотрассе в прошлом году было присвоено наименование «А-376».

Это не единственное достижение. При поддержке краевого бюджета построена двухполосная автомобильная дорога к площадке "Авангард" ТОСЭР «Хабаровск» – 1,3 километра. Появились автотрассы к земельным участкам "дальневосточный гектар" на территории Кругликовского поселения в районе имени Лазо протяженностью 8, 3км, и к участкам в селе Свечино Хабаровского района – 3 км.

Строительство автодорог было ориентировано на поддержку территорий, наиболее популярных у граждан – где отмечается наибольшая концентрация земельных участков, предоставленных по программе «Дальневосточный гектар». Так, в районе села Свечино предоставлено порядка 250 «дальневосточных гектаров», а в вблизи от села Кругликово предоставлено более 500 участков и создан первый населенный пункт на «гектарах» - село Дальневосточное.

«Люди берут землю, чтобы строить жильё, заниматься предпринимательством, открывать туристические проекты. Очень важно, чтобы за «гектарами» успевала и инфраструктура. В этом плане показателен опыт Хабаровского края, где при формировании планов развития были учтены места наибольшего скопления, - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

«Я реализую проект молочной фермы – производство идет полным ходом. Безусловно, повышение транспортной доступности и подведение ветки электроснабжения большей мощности – это благо», - рассказал получатель «гектара» вблизи села Кругликово Михаил Утробин.

Общий объем финансирования строительства инфраструктуры в районе села Кругликово, сел Краснознаменка, Елабуга, Свечино Хабаровского района – составляет 638 миллионов рублей.

Выполнена реконструкция ул. Лазо от Северного шоссе до моста через реку Силинка в Комсомольске-на-Амуре, протяженностью 1,5 км.

В 2021 году завершена реконструкция Комсомольского шоссе на участке от улицы Совхозной до Амурской и улицы Лазо на участке от моста через реку Силинка до Водонасосной. Завершается реконструкция Комсомольского шоссе на участке от улицы Степной до Совхозной.

Благодаря обращению Михаила Дегтярева к федеральному правительству, начат масштабный ремонт дороги Ванино - Советская Гавань. По результатам встречи врио губернатора края с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным на приведение автомобильной дороги в нормативное состояние в 2021 году из федерального бюджета выделено 320 млн. рублей, что позволит дополнительно отремонтировать 9,9 км дороги.

В текущем году за счет средств краевого бюджета в рамках заключенных контрактов на содержание автомобильных дорог в Ванинском и Советско-Гаванском муниципальных районах подрядными организациями на автомобильной дороге " Советская Гавань – Ванино" выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на участках 0 км – 1 км, 4 км – 5 км, 9 км – 11 км, 20 км – 21 км, 35 км – 36 км, в настоящее время выполняются работы на участке 10 км – 11 км, а на автомобильной дороге "Подъезд к пос. Монгохто" выполнены работы на участке 0 км – 1 км.

Разработана документация на проведение реконструкции "Проспект Победы от улицы Комсомольское шоссе до переулка Дворцовый", также разрабатывается документация на реконструкцию "Проспект Мира от улицы Вокзальная до Павловского" в Комсомольске-на-Амуре.

На 2021 год планируется завершить реконструкцию двух мостовых переходов через рреки Герби и Аякит автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын (9,1 км). Эта трасса входит в опорную сеть автомобильных дорог в Хабаровском крае. Дорога соединяет 17 населенных пунктов, а также обеспечивает выход Верхнебуреинского, Солнечного, им. Полины Осипенко районов на общую сеть дорог. Общая протяженность мостовых переходов на трассе составляет более 9 км.

Завершено строительства скоростной трассы Обход Хабаровска - км 13 – км 42. Несмотря на сложности, связанные с климатическими особенностями региона и паводковой ситуацией в последние два года, строительство идёт интенсивно и не прерывалось в связи с противоэпидемическими мероприятиями. Сдача дорожного объекта запланирована на осень 2021 года.

Безусловно, улучшение состояния дорог позволит населению и бизнесу экономить время и деньги. Возрастет скорость грузовых и пассажирских перевозок, повысится безопасность дорожного движения. Именно из этого складывается комфорт и качество жизни в регионе, о необходимости вести системную работу по их повышению неоднократно заявлял врио губернатора.