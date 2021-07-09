Личные вещи и документы поэта Петра Комарова хабаровчане могут увидеть на выставке в музее им. Гродекова





В Краевом музее им. Гродекова сегодня начинает работу выставка «Большой поэт, хороший человек». Она посвящена 110-летию со дня рождения Петра Комарова. Посетители смогут увидеть фотографии, документы, газеты, эскизы плакатов, прижизненные издания поэтических сборников, а также личные вещи поэта.

Пётр Степанович Комаров (1911-1949) прожил короткую жизнь, но она нераздельно связана с историей нашего края. Поэт работал спецкором и журналистом в молодёжных газетах Хабаровска, служил в Красной армии, в период Великой Отечественной войны работал в тылу. В 1943-1946 годах Петр Степанович руководил сектором поэзии Хабаровского отделения СП СССР, с момента возобновления выпуска литературно-художественного журнала «Дальний Восток» состоял членом его редколлегии. В эти же годы были созданы циклы стихов: «Зелёный пояс», «Новый перегон», стихи-миниатюры для детей о таёжных жителях, сборники прозаических рассказов.

Поэт скончался 30 сентября 1949 года. Похоронен на Центральном кладбище Хабаровска. В 2012 году правительством Хабаровского края, совместно с журналом «Дальний Восток» учреждена премия им. Петра Комарова. Она вручается один раз в два года. Его именем также названа централизованная система массовых библиотек Хабаровска.

Выставка продлится с 9 июля по 29 августа на втором этаже главного корпуса музея. При посещении учреждения необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим.