В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют в этом году 78 дворов

Во время прямого эфира в социальных сетях врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева поступил ряд вопросов о благоустройстве Комсомольска-на-Амуре. Жителей интересовали ремонт дворовых площадок, уборка снега и реконструкция парков.

– Я абсолютно согласен, что в Комсомольске отдохнуть практически негде. И мне постоянно жалуются на эту тему местные жители, особенно мамы с детьми. Мы с администрацией города работаем в этом направлении. Часть парков будет приведена в порядок за счет крупных компаний, которые там работают, часть за счет местного бюджета, часть за счет нашей помощи из края, – ответил глава региона.

Как сообщили в администрации города, теме создания комфортной городской среды уделяют большое внимание. Регулярно проходят заседания общественного совета, проводятся опросы горожан, касающиеся внешнего облика города. Так, за 2017–2020 годы здесь благоустроены 22 общественные территории. В этом году будут приведены в порядок еще шесть. За этот же период времени проведен ремонт в 140 дворовых территориях.

В этом году дополнительно новые современные детские и спортивные комплексы будут установлены на придомовых участках. С данной инициативой Михаил Дегтярев выступил на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

– Вы знаете, что к благоустройству я отношусь с особенным приоритетом. И дворы у нас в очень плохом состоянии. Спасибо Юрию Петровичу Трутневу, на комиссии по развитию Дальнего Востока он поддержал наше предложение, и 78 дворов Комсомольска в этом году будут приведены в порядок, – рассказал Михаил Дегтярев.

Отметим, что благодаря участию города в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года в нормативное состояние приведено 42 улицы. В этом году к ним прибавится еще