В Хабаровском крае поздравили супругов, проживших в браке много лет

День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля. В районах Хабаровского края также прошли праздничные мероприятия, в ходе которых чествовали семейные пары, прожившие в браке много лет.

В селе Троицкое появилась новая культурная достопримечательность «Скамейка для влюбленных». Глава Нанайского района Николай Сафронов вручил медаль «За любовь и верность» жителям села Джари Евгению и Элле Бельды, а также жителям Синдинского сельского поселения Юрию и Надежде Донкан. Благодарственным письмом от имени врио губернатора Хабаровского края «За сохранение семейных ценностей, достойное воспитание детей, активную общественную и трудовую деятельность» награждена Ольга Оненко.

И.о. главы Хабаровского района Татьяна Луговская поздравила три семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, и вручила им памятные знаки правительства региона «За супружеское долголетие».

– Вы достойны этой награды! Вы прожили вместе более полувека, здесь без любви никак. Пусть вас окружают и поддерживают ваши дети, внуки и правнуки, ведь вы для них настоящий пример, – отметила Татьяна Луговская.

За каждой награжденной семейной парой стоит целая история, например, Алексей и Зинаида Гаврилины с 1971 года проживают в Восточном. Прожили вместе 52 года. Алексей Иванович работал водителем. Зинаида – технологом. В настоящее время супруги занимаются пчеловодством и огородничеством. Воспитывают троих детей, пятерых внуков и одного правнука. 5 семей Амурского района – Евгений и Татьяна Калашниковы, Анатолий и Дина Луцик, Виктор и Валентина Мещанские, Анатолий и Галина Халимендик, Владимир и Наталья Золотилины в торжественной атмосфере награждены медалями «За любовь и верность».

В Солнечном районе ребята из трудового отряда Центра творчества детей и молодежи провели для жителей акцию «Символ счастья». Они рассказали историю возникновения праздника. Собравшиеся также говорили о главных ценностях, которые чтут в их семьях. Участники акции получили в подарок буклеты с информацией о празднике.

Жителей Бикинского района поздравил и.о главы администрации Андрей Будимиров. Он поблагодарил супругов Вакулиных, которые прожили вместе 25 лет, за сохранение семейных традиций и достойное воспитание детей, вручил им грамоту и медаль. Одновременно с медалью каждый из супругов получил значок в виде ромашки, которая является символом праздника.