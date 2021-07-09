Амурский Вавилон

Осваивая Дальний Восток, переселенцы привозили сюда свои песни, танцы и верования, формируя уникальный уклад

Кто такие русские? Ранее я никогда глубоко не задумывался над этим вопросом. Все и так казалось очевидным. Одна из групп восточных славян. Нация, которая уже более нескольких сотен лет выигрывала все крупные войны. Водка, балалайка, медведи, дороги. Соперники США в космической гонке. На самом деле все вышеперечисленное не более чем клише.

Русского делает русским нематериальное наследие - культура. Ответ банален, но многое ли мы знаем о своей культуре? Сарафаны, кокошники, гусли, Пушкин, Пастернак, Лев Толстой. Опять клише. А если копнуть глубже?

Частушки со скабрезным подтекстом, медитативные хоровые народные песни, похоронные и свадебные обряды с мистическим уклоном, ритуальные бесчинства – это все тоже культура. Но та, что лежит не на виду, и которой, к сожалению, не много кто интересуется.

Пустился же я в подобные размышления после того, как посетил итоговый аттестационный концерт студентов Хабаровского краевого колледжа искусств (отделение сольного и хорового народного пения). Мероприятие было посвящено освоению Дальнего Востока.

«Счастья нам дала…»

«Почему взяли именно такую тему? Мы столкнулись с тем, что даже взрослые много чего не знают, - рассказывает преподаватель ХККИ Наталья Брызжина. - На одном из предметов мы рассматриваем традиции всех регионов России. Они исключительно отличаются друг от друга! Традиции юга России отличаются от, например, традиций Урала, Забайкалья и Дальнего Востока. Я предложила студентам эту тему: рассказать историю их семей, их рода. Оказалось, что это очень интересно. Так родился этот спектакль».

На Дальний Восток ехали из всех регионов страны. Переселенцы везли с собой семьи, нехитрый скарб и нематериальную часть своей земли: песни, пляски, верования, суеверия, предания… В результате такого смешения, эдакого всероссийского Вавилона, у нас сложился собственный уникальный уклад, свой менталитет.

«Нам же, казакам, следовавшим на Амур, была обещана двухгодичная льгота от военной службы. Но вместо того чтобы достраивать жилища и раскорчевывать под огороды эту никем не паханую землю, приходилось перевозить курьеров и чиновников, пробивать дороги от селения к селению, доставлять почту».

Уровень вокального и актерского мастерства студентов ХККИ приятно удивляет. Парни и девушки, что называется, «заморочились»: работали с музеями и библиотеками, архивными документами, фотографиями, воссоздали костюмы той или иной эпохи, разучили огромное количество песен.

Ой, да ты, Российская наша земля,

Ой, да вот и много-много

Славы, славы про тебя.

Ой, да вот и много-много

Счастья, счастья нам дала.

Сакральный смысл

«Генерал-губернатор Муравьев-Амурский понимал, что нельзя освоить и заселить эти богатые земли одними казаками. В 1860 году на средний Амур прибывают крестьяне Пермской, Тамбовской, Воронежской, Вятской губерний, которые ехали за казенный счет».

В память о свой малой родине переселенцы называли новые населенные пункты в честь мест, из которых прибыли. Именно поэтому в Хабаровском крае появились села Вятское, Нижнетамбовское, Пермское (ныне Комсомольск-на-Амуре) и т.д.

«Народная песня сама по себе не существует без пластики, без сюжета, без жанра, - продолжает Наталья Брызжина. - Наши ребята объединяют вокал и танец в жизненную историю. Потому что народная традиция родилась из быта, труда, самой жизни».

Студенты Хабаровского краевого колледжа искусств выбирают для итоговой аттестации разные темы. Спектакли о материнской любви, о судьбе обычной женщины, о любви между мужчиной и женщиной, о народных легендах, о свадьбе на русском Севере.

Свадьбе русские крестьяне придавали сакральный смысл. Он символизировал переход пары в новый статус. Подобным мистическим налетом и соответствующими обрядами обладали только рождение и похороны.

Конкретно для русского Севера был характерен печальный настрой церемонии брака: невеста выла, а ее мать, сестры и подруги причитали. Немало действий посвящалось охране от нечистой силы. Например, муж заносил жену в дом на руках, не наступая на порог. Делалось это для того, чтобы домовой принял молодую.

Ой, что же ты, Иванушка,

Давно не женился.

Э-ой, люли, лили, люли.

Давно не женился.

Не дождавшися Марьюшки,

Не буду жениться.

Э-ой, люли, лили, люли.

Не буду жениться.

Нацпроект «Культура»

В 2019 году Хабаровский краевой колледж искусств стал участником нацпроекта «Культура». Из федерального и краевого бюджетов учебное заведение получило более семи миллионов рублей. Что позволило приобрести 182 экземпляра учебной литературы, 5 мольбертов, 4 акустических фортепиано, 2 аккордеона, 3 саксофона, 2 гобоя, 2 концертных ксилофона и т.д.

«Из новых приобретений я опробовал только пианино и аккордеон, - поведал тогда учащийся колледжа Даниил Корниенко. - Занимаюсь музыкой уже 9 лет и никогда еще не был так доволен. Сейчас я исполнил «Испанский танец» Векслера, который требует энергичности и быстроты. Новый аккордеон позволил передать все эмоции данной композиции».

Преподаватель ХККИ Наталья Брызжина также возглавляет студию народного творчества «Елань», которая является членом Ассамблеи народов Хабаровского края. Помогает ли государство «Елани»?

Например, удалось выиграть и реализовать два гранта. Было бы и больше, но должна работать определенная команда людей, понимающих и разбирающихся в этой теме. Талантливые певцы и артисты есть, а талантливых юристов на порядок меньше. Также до сих пор не решена проблема с помещением для репетиций.

«Колледж нам помогает, в большей степени там мы реализовываем свои проекты», - говорит Брызжина.

Охотно ли идут молодые люди учиться на хоровое пение? «Да», - отвечает педагог. Народная культура сейчас востребована. На место порой приходится по два-три кандидата. Большинство выпускников остается в крае. Кто-то едет в сельскую местность, кто-то идет работать в хабаровские музыкальные школы, театры и творческие коллективы.

Лета не страшна

Еще долго перед моими глазами разворачивались те или иные события освоения Дальнего Востока. Вот украинцы заселяют земли, которые потом станут зваться Амурской областью, Приморским и Хабаровским краями. С собой колонисты привезут богатое наследие – песни, сказки, танцы. И красиво назовут освоенные места Зеленым клином, или Закитайщиной.

В поисках лучшей доли приезжают выходцы разных губерний России. Тяжело им приходится. Дикие земли, необжитые края… Но все же посмотрите на эту величественную реку, на эти просторы, сопки и леса! Здесь проявился исконно русский характер, лучшие качества нашего народа: упорство, взаимопомощь, трудолюбие.

Лихая година Великой Отечественной войны. Эвакуация, тяжелая работа в тылу – в полях и на заводах. Здесь день за днем куется Победа, куется торжество жизни над смертью и рабством.

Послевоенные годы. Упорная работа над восстановлением разрушенной страны. Строительство новых предприятий, кадровый голод…

…Я очнулся от своих дум и впечатлений, когда спектакль давно закончился и студенты-артисты со сцены благодарили педагогов, которые все годы обучения дарили им свою мудрость. Талантливые ребята. Пока они есть, нам не страшны жестокие жернова истории и воды Леты. Мы не растворимся. Мы не исчезнем.

Андрей Канев

Фото Юрия Вязанкина

Интересный факт: колыбельная является единственным жанром фольклора, где высшей наградой является то, что ее не дослушали. Понятно почему, да? Кстати, сюжет колыбельной нередко изображал смерть ребенка, чтобы оградить его от настоящей смерти.

В народные праздники (например, Иван Купала) у русских было принято устраивать ритуальные бесчинства: переворачивать телеги, разбрасывать поленницы, рассыпать золу, разбирать изгороди и т.д. Бесчинства являлись составной частью обрядов, они символизировали воплощение святочного разгула нечистой силы.