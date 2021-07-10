За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 323 случая заболевания коронавирусом

323 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 215 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 203

Комсомольск - 30

Хабаровский район - 15

Комсомольский район - 1

Верхнебуреинский район - 30

Совгаванский район - 1

Охотский район - 34

Ульчский район - 4

Ванинский район - 4

Нанайский район - 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1810 коек. Свободно 392. На лечении находится 29 тяжелых пациентов, 19 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 189 538 жителей края, полностью завершили вакцинацию 131 920 человек.

Всего на лечении находится 3 806 человек. В том числе 1418 стационарно, 2388 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 233 случаев Covid-19. 53 905 человек выздоровело.



