Новости
За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 323 случая заболевания коронавирусом
323 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 215 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 203
Комсомольск - 30
Хабаровский район - 15
Комсомольский район - 1
Верхнебуреинский район - 30
Совгаванский район - 1
Охотский район - 34
Ульчский район - 4
Ванинский район - 4
Нанайский район - 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1810 коек. Свободно 392. На лечении находится 29 тяжелых пациентов, 19 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 189 538 жителей края, полностью завершили вакцинацию 131 920 человек.
Всего на лечении находится 3 806 человек. В том числе 1418 стационарно, 2388 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 233 случаев Covid-19. 53 905 человек выздоровело.