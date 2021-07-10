Хабаровские дзюдоисты выступят на Паралимпиаде в Токио

Хабаровские дзюдоисты Виктор Руденко и Василий Кутуев в августе выступят на Паралимпиаде-2020 в Токио. Спортсмены завоевали паралимпийские лицензии и получили путевки в национальную сборную после успешных выступлений в серии международных рейтинговых турниров. Василий Кутуев вступит в борьбу за медали в весе до 77 килограммов, а Виктор Руденко – до 66 килограммов. Всего в дзюдо спорта слепых будет разыграно 13 комплектов наград.

– Для отбора на Паралимпиаду по итогам международных турниров в каждой весовой категории был сформирован мировой рейтинг из 12 сильнейших дзюдоистов. Наши спортсмены вошли в их число и получили возможность представлять Россию и Хабаровский край на Играх. У них есть все шансы завоевать медали этих соревнований. Желаем им удачи и побед, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

Для Василия Кутуева это первая Паралимпиада. Место в сборной ему гарантировали его победы, в том числе серебряная медаль на международных соревнованиях в Баку, которые завершились в конце мая. Также в его активе серебро на Чемпионате Европы в 2019 году и второе место на международных соревнованиях в Узбекистане. Мастер спорта международного класса Виктор Руденко уже участвовал в Паралимпийских играх – в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

– Это мои третьи Паралимпийские игры, и я нацелен исключительно на победу. Буду готовиться к каждому сопернику индивидуально, слабых конкурентов в нашем списке нет. Постараюсь сделать все возможное, чтобы взойти на пьедестал, – рассказал Виктор Руденко.

Сейчас оба дзюдоиста находятся на сборах в Кисловодске. Заключительный тренировочный цикл паралимпийская сборная России по дзюдо планирует провести во Владивостоке. Напомним, Летние Игры-2020 стартуют 24 августа и завершатся 5 сентября.



