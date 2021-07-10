Скоростной мобильный интернет пришел в село Нижняя Манома Нанайского района

В небольшом населенном пункте проживает около 170 жителей. Ранее сельчане могли пользоваться только услугами голосовой связи за счет сигнала от ближайших базовых станций. После строительства базовой станции на территории самого села им стала доступна современная связь.

- В городах, крупных населенных пунктах интернет давно стал неотъемлемой частью жизни, но для жителей малых сел и поселков это малодоступные сервисы. Чтобы современными услугами связи могли пользоваться и в глубинке, по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева правительством края совместно с операторами связи реализуется проект "Хабаровский край на связи". Ранее мы запустили скоростной интернет в восьми селах и поселках региона, сейчас эта возможность есть и у жителей небольшого села Нижняя Манома, - отметил министр информационных технологий и связи края Алексей Гусев.

Важность прихода в село современных услуг связи оценил и один из местных жителей, Павел Писанов:

- В настоящее время доступ в сеть – почти такая же насущная необходимость, как и электроэнергия. Хотя школьников в селе и немного, но интернет им необходим. В период пандемии семьи с детьми столкнулись со сложностями в получении и выполнении домашних заданий. Сейчас такой проблемы стоять не будет, - рассказал Павел.

Интернет придаст толчок развитию малого бизнеса и туристического потенциала территории. По словам главы сельского поселения Владимира Дмитрука, расположенные поблизости базы отдыха пользуются популярностью среди туристов из Хабаровского края, других регионов и даже стран. Поэтому услуги интернета будут очень востребованы и отдыхающими, и предпринимателями.

- Жители Нижней Маномы теперь могут свободно пользоваться сервисами государственных услуг, мобильных банков, получать актуальную информацию, общаться в социальных сетях. Для удобства сельчан с местной администрацией и предпринимателями достигнута договоренность о реализации сим-карт на территории населенного пункта, - отметил технический директор ПАО "МТС" по Хабаровскому краю Андрей Жидков.

Напомним, в рамках проекта "Хабаровский край на связи" до конца года скоростной интернет придет еще в 27 малых сел и поселков. В следующем году современными услугами связи предстоит обеспечить более 20 населенных пунктов края.



