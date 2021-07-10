Хабаровчанок от домашнего насилия спасает центр «Не одна»

В центре «Не одна» находят временный приют женщины, пострадавшие от домашнего насилия или попавшие в трудную ситуацию

В России нет официальной статистики по числу бездомных людей. По одним оценкам, в нашей стране на улице оказались 64 тысячи семей, по другим - до 5 миллионов. Власти не ведут подсчеты, не содействуют сокращению числа этой категории граждан. Эту миссию взяли на себя благотворительные организации, которые помогают людям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, встать на ноги. Помощница председателя ХКОО «Милосердие» Марина Потурай рассказала об идее создания кризисного центра и о сложностях работы с бездомными людьми.

- С чего началась история «Милосердия»?

- С автобуса. Это мобильный пункт социальной помощи, где происходит раздача горячих обедов, выдача сезонной одежды, оказывается консультативная помощь. Центра еще не было. Нам просто пришла в голову мысль кормить бездомных людей. Начали с ними разговаривать: хотелось узнать, по какой причине они остались на улице. Как правило, история одна: выгнали из дома, запил, потерял работу, потерял документы. Мы поняли, что необходимо открывать центр для помощи людям, оказавшимся заложниками жизненной ситуации.

Открыли сначала адаптационный центр для мужчин «Надежда», затем «НочлежХу» – два вагона вместимостью 45 человек. Там можно переночевать с 19:00 до 8:00 часов утра, получить горячий ужин, пройти санитарную обработку, сделать флюорографию, получить помощь психолога, пообщаться со священником. И только в 2018 году мы открыли антикризисный центр для женщин «Не одна». Проект был создан с помощью гранта «Православная инициатива». Задумка пришла гораздо раньше, но осуществили ее только три года назад. Тогда мы оказывали помощь только мужчинам. Но возникла потребность и в женском центре, так как запросы участились. В центре «Не одна» находят временный приют женщины, пострадавшие от домашнего насилия или попавшие в трудную ситуацию, с несовершеннолетними детьми на руках, а также беременные или те, кто сомневается – оставить ли ребенка.

- Каковы механизмы работы с бездомными? Сколько в среднем нужно времени на первичную реабилитацию?

- Обычно к нам обращаются люди среднего возраста, 30-50 лет. Молодых и пожилых очень мало. Мы человека принимаем, трудоустраиваем, и на заработанные деньги он снимает себе жилье. Процесс первичной реабилитации в основном занимает 3-4 месяца. Женщинам в этом плане тяжелее, потому что многие из них с детками на руках, устроить их на работу гораздо сложнее. Также мы оказываем юридическую помощь – восстанавливаем документы и медицинскую – проводим все необходимые обследования. У нас в приюте есть медицинский работник, мы сотрудничаем с поликлиникой №15. Если человеку надо уехать домой, покупаем ему билеты.

- Есть ли в центре критерии приема, какие-либо формальные требования?

- В первую очередь человек должен быть адекватным. Хотя у нас бывают люди с шизофренией. Они спокойные, совершенно безобидные ребята. Также помогают и трудятся на благо приюта.

- Как долго человек может находиться в вашем приюте?

- В нашем центре можно оставаться столько, сколько потребуется. Есть люди, которые живут здесь с начала создания организации, находятся тут дольше, чем я работаю. У них нет жилья, нет никаких родственников. Они давно являются нашими сотрудниками: поварами, дежурными.

- Есть ли динамика в работе кризисного центра? На сегодняшний день обращений стало больше или меньше?

- Динамика есть. Обращений стало гораздо меньше. Мы практически победили бездомность. Мы пытались проанализировать, с чем связано ее сокращение. Дело в том, что начали открываться рабочие дома – места, где нуждающимся предоставляют бесплатное проживание, питание и помогают восстановить документы. Там люди проходят социальную адаптацию, работая на благо общества, за что получают деньги. После восстановления документов организация помогает человеку в дальнейшем поиске работы.

Раньше этого не было, поэтому маргиналы слонялись без дела. Сейчас они без проблем находят себе работу, даже если сами не могут трудоустроиться, идут в эти рабочие дома.

- Поддерживаете ли вы связь с людьми, вышедшими из вашего центра?

- Мы хотим наладить эту службу. У нас просто не хватает штата. Нет социальных работников.

- Вспомните самые тяжелые ситуации, с которыми приходилось работать. По каким причинам люди остаются без постоянного места жительства?

- Причины у всех разные, но зачастую люди лишаются жилья из-за алкогольной зависимости. Часто к нам обращаются, чтобы перезимовать и пойти дальше слоняться без дела. Многие не хотят исправляться, вставать на ноги, бороться со своими зависимостями. Бывали случаи, когда мы помогали людям социализироваться, устраивали их на работу, а они, поработав год-два, вновь возвращались к привычному образу жизни. Такие люди вряд ли исправятся.

Другая ситуация у беременных женщин. Очень часто они остаются без крыши над головой только потому, что мужчина не хочет брать на себя ответственность за создание семьи. 90% пострадавших – это девочки из интернатов, детских домов, которые живут сегодняшним днем. Забеременели, а идти некуда.

Сейчас в нашем центре находится три женщины. Одну из них зовут Екатерина, ей 29 лет. У нее на руках двое маленьких детей. Девушка сожительствовала с мужчиной, и как только он узнал о беременности, выгнал ее на улицу. Из родственников у нее только мать, которая ведет асоциальный образ жизни, выпивает, жить с ней было невозможно. У Кати есть свое жилье в поселке под Хабаровском, но оно требует восстановления. Сейчас мы помогаем ей привести дом в порядок, чтобы она могла комфортно проживать там с детьми.

Вторая постоялица тоже имеет в собственности дом, который на данный момент непригоден для жилья. Наши рабочие проводят ей свет, делают печь и окна.

Третья женщина сейчас беременна. На данный момент она занимается восстановлением своих документов.

- За счёт каких средств существует кризисный центр? Кто оказывает материальную поддержку?

- Частично наши расходы компенсирует министерство социальной защиты населения. Мы предоставляем им все необходимые документы и получаем помощь. Плюс гранты и поддержка неравнодушных граждан. Хотя раньше пожертвований было больше, но это неудивительно, учитывая кризисную ситуацию в стране.

- Есть ли у вас какие-нибудь рекомендации, может быть, памятка для людей, как действовать в кризисной ситуации?

- Во-первых, не паниковать. Во-вторых, можно позвонить в службу спасения 112, обратиться в министерство социальной защиты населения или в Центр помощи семьи и детям. Там сразу же окажут первую помощь.

Нам часто звонят, кричат, как будто земля и небо обрушились, будто жизнь закончена. Люди теряются, у них шок. Мы сразу же успокаиваем. Главное, они уже сделали правильный выбор – обратились за помощью.

- Как люди узнают о вашем центре?

- Сегодня нас знают все – принцип сарафанного радио. Наш телефон: (4212) 20-27-66. Также мы активно ведем социальные сети: «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук». Листовки с нашими проектами есть во всех храмах, в больницах, на железнодорожном вокзале, в аэропорту. Мы работаем с 2011 года, не узнать о нас сложно.

Беседовала Ирина Шатилова