Известный хабаровский спортивный журналист пришел в профессию с улицы

Стоило Виталию Лиховолову взять в руки микрофон, как он с головой уходил в игру

На днях мы отмечали День спортивного журналиста. Праздник сам по себе редкий. Как говорил один мой знакомый, который сам много лет «отпахал» именно в качестве спортивного репортера, «мы как динозавры». В том смысле, что мало по-настоящему тех журналистов, кто разбирается в спорте и может профессионально и объективно его освещать.

Кстати, «про динозавров» знакомый рассуждал довольно давно, но за это время мало что изменилось. Скажу больше: с появлением Интернета по-настоящему преданных своему делу спортивных журналистов стало еще меньше. А ведь, как говорится, были люди в наше время. Об одном из них и пойдет сегодня речь.

Авторитетом никогда не давил

Голос Виталия Лиховолова, который на протяжении лет сорока мастерски вел репортажи с футбольных и хоккейных матчей, боксерских поединков и других соревнований, проходивших в Хабаровске, хорошо знали любители спорта. К мнению мэтра прислушивались, ему доверяли.

Автор этих строк тоже с детских лет слушал репортажи Виталия Алексеевича. Ну а потом мы с Лиховоловым стали коллегами – постоянно встречались на спортивных площадках, иногда ездили вместе в командировки, немного даже поработали в одном медиахолдинге. Порой общались и, так сказать, в неофициальной обстановке.

Алексеич довольно неплохо играл в шахматы, и мы нередко пересекались в журналистских турнирах, модных в первой половине нулевых. Помнится, даже ездили как-то на матчевую встречу с коллегами во Владивосток. Обыграть его на черно-белом поле, скажу вам, было ой как нелегко. Как потом выяснилось, Лиховолов с детства серьезно занимался шахматами. А еще увлекался… боксом.

«Старался на ринге меньше ударов пропускать», - шутя, объяснял Виталий Алексеевич, когда его спрашивали о совместимости бокса и шахмат.

Виталий Лиховолов

Человеком он был довольно эрудированным, повидавшим на своем веку многое. Однако при этом Виталий Алексеевич своим авторитетом никогда ни на кого не давил. В быту он вообще был довольно скромным и мягким. Но стоило взять в руки микрофон, Лиховолов с головой уходил в игру и словно сам оказывался на футбольном поле или хоккейной площадке и забивал голы.

Феноменальная память

Какими качествами должен обладать спортивный комментатор? Знанием темы и темпераментной (желательно) манерой речи. Тем более в репортаже на радио – здесь речь должна ложиться на ухо слушателям. Телевизионному комментатору в этом плане где-то легче: за него многое скажет картинка на экране и не стоит постоянно рассказывать, что происходит на поле. Виталий Алексеевич же большую часть своей жизни вел репортажи как раз на радио. И справлялся с этим мастерски. Про таких обычно говорят: «За словом в карман не полезет».

- У Виталия была феноменальная память, - рассказывал о нем известный в свое время диктор хабаровского радио, заслуженный работник культуры Валерий Еремин. - Он отлично знал всех тренеров и игроков и даже без всяких домашних заготовок, как говорится, экспромтом выдавал в эфир множество полезной для болельщика информации. Это сейчас жизнь нынешним комментаторам значительно облегчил Интернет. Лиховолов же все держал в голове, изредка делая какие-то пометки в блокнот. Ему всегда было что сказать.

При этом Виталий старался не зацикливаться на одном спорте. Давая характеристику тому или иному спортсмену, он не забывал сообщить, что форвард футболистов СКА Геннадий Смирнов, например, очень любит читать и время в самолете проводит с книгами. Откуда такие познания? Так Виталий постоянно общался с игроками, был частым гостем в раздевалках команд. А еще Лиховолов был очень дисциплинированным – уже за час до матча он всегда был готов к эфиру.

«Это падение было по собственной инициативе»

У каждого комментатора своя манера ведения репортажа. Когда Лиховолов начинал свою деятельность, в стране наиболее широкую известность имели такие мастера репортажа, как Вадим Синявский, Ян Спарре, Николай Озеров… В Хабаровске тогда все любители спорта с удовольствием слушали Александра Колесникова. Разумеется, Виталий Алексеевич, как губка, впитывал в себя то, как вели свои репортажи мастера, и лучшее у них перенимал. Помню одну из ставших крылатыми фраз Лиховолова: «Это падение, как бы сейчас сказал Ян Спарре, было по собственной инициативе».

Ян Спарре

- Слушал я, конечно, репортажи и Александра Григорьевича Колесникова, - вспоминал позже Виталий Алексеевич, - и мысленно пропускал их через себя. Иногда видел, что он немного привирает, и это меня возмущало. Но потом понял, что без доли артистизма и юмора в нашей профессии нельзя.

Со временем у него появилась своя - «лиховоловская» манера ведения репортажей. Именно этим Виталий Алексеевич и отличался от своих коллег: его ни с кем нельзя было спутать.

На радио пришел с улицы

Между тем Лиховолов на радио пришел, можно так сказать, с улицы. Окончил в свое время факультет промышленного и гражданского строительства в Институте инженеров железнодорожного транспорта и работал себе по специальности.

Но любовь к спорту, которая была у Виталия Алексеевича с детства, дала о себе знать. Видимо, где-то подсознательно он чувствовал, что есть в нем комментаторская жилка. Продолжая трудиться в проектном бюро «Главдальстроя», Лиховолов решил в качестве хобби попробовать себя на радио. Дело было в 1968 году.

По воспоминаниям коллег, Лиховолов брал старый катушечный магнитофон, садился с ним на трибуне в сторонке и наговаривал свои репортажи. В общем, набирался опыта. Понятно, что репортажи с самих матчей продолжал вести Колесников, а Виталий, выражаясь спортивной терминологией, находился на скамейке запасных и терпеливо ждал своего часа.

Как-то Александр Григорьевич уехал в командировку, и Лиховолову доверили провести репортаж с футбольного матча.

- Хабаровские армейцы играли тогда с «Нефтяником» из Ферганы, где тренером был знаменитый Аркадьев, - рассказывал о своем боевом крещении сам Лиховолов. - Да-да, тот самый - Борис Андреевич. А я тогда был увлечен идеями Виктора Александровича Маслова, тренировавшего киевское «Динамо». Перед матчем разговорились с Аркадьевым, и тот сказал, что его команды еще в послевоенные годы применяли принцип зонной защиты. Я не поверил и даже стал спорить с этим непререкаемым футбольным авторитетом...

- Ну и как прошел сам первый репортаж? - поинтересовался я как-то у него.

- Однозначной оценки не было. Во всяком случае, известный журналист Алим Абдрашитов, который меня курировал, сказало так: одни говорят – плохо, другие, напротив, в восторге, так что считай, что для первого раза отработал более-менее нормально.

Лучший спортивный обозреватель

И пошло-поехало. Освещал он и первенство Вооруженных сил по хоккею, и чемпионат СССР по боксу, и другие состязания. Ну а с 1976 года, когда Колесников перебрался в Москву, Лиховолов стал вести радиорепортажи постоянно. А работы всегда хватало. Один чемпионат мира по хоккею с мячом, который проходил в Хабаровске в 1981 году, чего стоит!

Шли годы, а Виталий Алексеевич все еще продолжал инженерную деятельность и репортажи вел в свободное от работы время. И только в 1990-х, когда на хабаровском радио появилась ежедневная получасовая спортивная передача, Лиховолова, наконец, взяли в штат в редакцию последних известий.

А еще через несколько лет его пригласили работать на телевидение (к тому времени Виталий Алексеевич уже вел телевизионные репортажи с хоккейных матчей). Кстати, по итогам 1999 года Лиховолов был признан лучшим спортивным обозревателем края.

…В последние годы жизни он немного отошел от своего главного увлечения. Как любит говорить один мой коллега, «на смену пришли другие, моложе и лучше нас». Что моложе – соглашусь. А вот насчет «лучше» – вопрос, мягко говоря, спорный.

Вместе с Виталием Алексеевичем ушла из репортажей та самая «лиховоловская» манера, его остроумные и порой ироничные реплики, которых так недостает сейчас. Скажу больше – с Алексеичем ушла целая эпоха.

Владислав Махов