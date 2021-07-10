X-files: Муж вернулся с фронта странным…

Воевал, был ранен, числился без вести пропавшим, однако нашелся. Но почему он нелюдим и сторонится соседей?

Эта история произошла в нашей стране в конце 40-х годов. В одной деревне жила небольшая крестьянская семья – муж, жена, двое детей. В 1943 году мужа забрали на войну. Там он пропал без вести. Жена, само собой, горевала, но что поделать? Необходимо было поднимать детей.

Однако в 1946 году муж… вернулся! Живой, но не здоровый – у него отсутствовала кисть на правой руке. Жена не находила себе места от счастья. Однако счастье продлилось недолго. Муж вернулся угрюмым, неприветливым. Он старался ни с кем не встречаться и ни с кем не разговаривать.

Жене он рассказал, что ходил в атаку со знаменем в руке. В бою у него и оторвало кисть. Потом, дескать, долго лечился, мотался по госпиталям. Во время мытарств потерялись документы. А без бумаг в послевоенном СССР было строго. Пришлось доказывать свою принадлежность к Красной армии и т.д. Бюрократия и волокита, одним словом.

Но женщина чувствовала – суженый что-то недоговаривает. Она рассказывала соседям и родственникам о супруге-герое. Дома же все шло наперекосяк: муж часто прикладывался к бутылке. Во хмелю становился агрессивным, бил жену и детей. Жена, вытирая слезы, просила детей простить отца – мол, он через фронт прошел, через смерть товарищей, такого навидался, что никому не пожелаешь!

Но она и сама уже не верила в то, что говорит. Шли месяцы, а супруг предпочитал за забор своего дома не выходить, не общался даже со своими старыми деревенскими друзьями. И вот однажды жена поехала в город к своей знакомой…

Ползет паук

Та рассказала жуткую историю: во время войны она вместе с дочерью очутилась в деревне, оккупированной немцами. Эти места облюбовала банда. Из кого она состояла, никто не знал. Немцы пытались ловить преступников, но все было без толку.

Бандитов боялись пуще гитлеровцев. Ходили слухи, что те похищают людей и едят их. По крайней мере, в здешних лесах находили обглоданные человеческие кости. Но эти ужасные находки списывали на зверей. Стало еще страшнее, когда в деревне стали пропадать дети.

Одним зимним вечером женщина занималась работой по хозяйству. Ее малолетняя дочь сидела на кухне, читала при свете коптилки. Внезапно раздался ее истошный крик. Женщина бросилась на кухню…

Маленькое окошко было открыто. Чужак просунул туда руку и лихорадочно шарил ею по подоконнику, пытаясь нащупать шпингалет. Женщина схватила нож и изо всей силы ударила им по руке. Раздался вопль. Кисть повисла, мгновенно заляпав кровью подоконник и стекло. Женщина позже вспоминала, что эта кисть была похожа на отвратительного гигантского паука – замызганная, с грязными обломанными ногтями.

Чужак высунул руку и, придерживая кисть, убежал. Вместе с ним женщина заметила еще две тени – в одиночку «на дело» те явно не ходили. Что потом стало с тем страшным мужиком, который в ее дом пытался залезть, подруга не знала.

Наша же героиня вернулась в свою деревню, где ничего не изменилось – муж беспробудно пил, лупил детей и грозился по пьяни зарубить жену.

Спустя примерно год подруга вместе с дочерью оказалась в их краях и попросилась переночевать. Крестьянка согласилась, но, зная агрессивные наклонности мужа, попросила отведенную для гостей комнату не покидать. Когда все уснули, девочка захотела попить воды. Она пошла на кухню, где в это время накачивался самогоном бывший фронтовик.

Увидев инвалида, девочка закричала. Ее мать соскочила с кровати, прибежала на кухню и стала успокаивать дочь. При этом ее взгляд упал на руки мужчины…

«Это он, Таня, это он! - исступленно трясясь в страшной панике, зашептала она хозяйке. - Это тот мужик, что во время войны к нам ломился!»

Хотя она не видела лицо чужака в тот страшный момент, она на всю жизнь запомнила эту жуткую, похожую на отвратительного паука, кисть руки. Здоровая рука инвалида выглядела точно так же… Девочку трясло. Женщина тут же собралась и вместе с дочерью поехала в больницу. Позже, уже в милиции, она рассказала о своих подозрениях.

Дьявольское везение

Но проверка ничего не выявила. У девочки имелся официальный диагноз «эпилепсия». На нее и списали приступ. А герою войны не стали сильно докучать вызовами в правоохранительные органы.

Спустя два года после инцидента странный муж Татьяны скончался от последствий хронического алкоголизма. В 1953 году в деревню приехали сотрудники спецслужбы (мы ее знаем как КГБ). Они встретились с женщиной и рассказали ей следующее…

В 1943 году в одном из районов Украины объявилась банда дезертиров Красной армии – всего около 5 человек. Они сначала крали у местных жителей скот и птицу. Однако потом «переключились» на людей. Особенно каннибалов интересовали дети как наименее проблемные с точки зрения сопротивления.

Только в конце 40-х годов органы госбезопасности поймали людоедов. К тому времени в живых осталось только трое. Выяснилось, что им удалось раздобыть советские документы. После освобождения Украины они выдавали себя за партизан (в чем смогли убедить сотрудников спецслужб).

Однако у чекистов оставались сомнения. Они провели тщательное расследование, опросили свидетелей и устроили перекрестный допрос «партизанам». Здесь вся правда и всплыла. Даже видавшие виды следователи были в шоке от преступлений банды каннибалов. Немалое удивление вызвало и какое-то дьявольское везение оставшихся в живых людоедов. Чужая территория, холод, сначала немцы, потом советские контрразведчики – им удалось не только уцелеть, но и какое-то время мирно пожить в послевоенной стране!

«Хоть я и не верю в темные силы, но складывалось ощущение, что им помогал сам Сатана!» - рассказал Татьяне один из следователей. А все потому, что чекисты долго не могли найти третьего участника банды – о нем каннибалы рассказали на одном из первых допросов. Рассказали, что в ходе одного «рейда» ему саданули ножом по основанию кисти, и ее пришлось отпилить обычной ножовкой. Думали, что подельник скончается от заражения крови, но какие-то высшие силы его миловали.

Людоедов расстреляли по приговору суда. Поиски последнего преступника затянулись еще на несколько лет… Но последнему, как мы уже знаем, удалось уйти от возмездия.

К моменту раскрытия всей правды о муже Татьяна уже была седой от переживаний старухой. Хозяйство развалилось, семья жила впроголодь. Спустя несколько лет больная и презираемая селянами за грехи супруга женщина скончалась…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин