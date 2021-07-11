За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 335 случаев заболевания коронавирусом

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35 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 200 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 187

Комсомольск - 30

Хабаровский район - 29

Совгаванский район - 28

Верхнебуреинский район - 38

Ульчский район - 5

Нанайский район - 3

Ванинский район - 4

Амурский район - 5

Охотский район - 4

Солнечный район - 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 451. На лечении находится 30 тяжелых пациентов, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 191 505 жителей края, полностью завершили вакцинацию 132 724 человека.

Всего на лечении находится 3 938 человек. В том числе 1429 стационарно, 2509 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 568 случаев Covid-19. 54 105 человек выздоровело.



