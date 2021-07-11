Хабаровские боксеры завоевали семь медалей на чемпионате ДФО

В Хабаровске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу. В течение пяти дней на ринге Универсального спортивного комплекса боксеры из восьми регионов определяли сильнейших и разыгрывали путевки на Чемпионат России. Бои турнира проходили в десяти весовых категориях у мужчин и пяти среди женщин. Право выступить в финале чемпионата страны получили победители в каждом весе. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, хабаровские спортсмены стали обладателями одной серебряной и шести бронзовых медалей.

– Рассчитывали на более успешное выступление Лелекова, братьев Трушниковых, Космана, но получилось, как получилось. У нас были очень серьезные конкуренты, особенно спортсмены из Якутии и Бурятии, – рассказал главный тренер сборной края по боксу Дмитрий Гондуркаев.

На домашнем турнире у хабаровчан Евгения Лелекова, Филиппа Чеботарева, Вадима и Руслана Трушниковых, а также Евгения Звягинцева бронза. Никита Косман уступил в финале якутскому боксеру Михаилу Варламову и стал серебряным призером в весовой категории до 56 килограммов.

Среди женщин основное соперничество развернулось между представительницами Приморского края и Республики Бурятия. В итоге четыре золотые медали завоевали спортсменки из Приморья – Уйгулана Степанова, Кундуунэ Алексеева, Вера Поспелова и Ульяна Луферова. В весовой категории свыше 81 кг победу одержала Кристина Ткачева из Республики Бурятия. Екатерина Хохлова, представлявшая Хабаровский край, заняла третье место в весе до 51 кг.

– Поздравляем наших боксеров с достойным выступлением и желаем побед на чемпионате России Ивану Ступину и Савелию Садоме, они уже гарантировали себе место в сборной. Сейчас спортсмены готовятся во Владивостоке вместе с олимпийской сборной России, а после отправятся в Кемерово, где с 25 августа по 4 сентября пройдет главный старт страны по боксу, – прокомментировали в министерстве.



