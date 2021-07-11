В Вяземском по нацпроекту обустроили территории для семейного отдыха

Министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин посетил г. Вяземский, где состоялось торжественное чествование семей-долгожителей. Событие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Министр поздравил семьи Савченко, Балян и Сухорословых, живущих в супружестве более 50 лет, и вручил им памятные знаки «За супружеское долголетие», учрежденные правительством Хабаровского края.

- Здоровья и комфорта желаю всем супружеским парам, ставшим примером для молодежи не на словах, а на деле, - сказал министр.

После торжественного мероприятия Дарий Тюрин осмотрел территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В городе Вяземском объекты благоустройства по федеральному проекту составили целый ансамбль. Площадь у фонтана стала любимой зоной отдыха для семей с детьми. В этом году фонтану добавили металлическое ограждение. Площадь «Виадук» - место проведения воскресных ярмарок. Особое внимание привлек городской парк. Интересные идеи для него предложили жители: дорожки для скандинавской ходьбы, покрытые окатным галечником, привезенным сюда из Советско-Гаванского района, площадку для детского транспорта с разметкой и знаками ПДД, место для городской елки, фотозону с беседкой, вело дорожку по периметру парка, зону тихого отдыха и многое другое. Министр ЖКХ края отметил функциональность осмотренных территорий и их востребованность у жителей.

Напомним, в городе Вяземском уже введены в эксплуатацию объекты, благоустроенные по проектам прошлых лет: фонтан с подсветкой и площадь вокруг фонтана, площадки в Железнодорожном парке, площадь «Виадук», на территориях этого года сейчас ведутся работы, а к 1 сентября завершатся работы в городском парке.



