За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 336 случаев заболевания коронавирусом

336 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 173 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 274





Комсомольск - 6

Амурск - 1

Хабаровский район - 12

Имени Лазо район - 33

Бикинский район - 8

Ульчский район - 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 436. На лечении находится 30 тяжелых пациентов, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 192 115 жителей края, полностью завершили вакцинацию 132 898 человек.

Всего на лечении находится 4096 человек. В том числе 1444 стационарно, 2652 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 904 случая Covid-19. 54 278 человек выздоровело.







