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За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 336 случаев заболевания коронавирусом
336 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 173 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 274
Комсомольск - 6
Амурск - 1
Хабаровский район - 12
Имени Лазо район - 33
Бикинский район - 8
Ульчский район - 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 436. На лечении находится 30 тяжелых пациентов, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 192 115 жителей края, полностью завершили вакцинацию 132 898 человек.
Всего на лечении находится 4096 человек. В том числе 1444 стационарно, 2652 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 904 случая Covid-19. 54 278 человек выздоровело.