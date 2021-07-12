«Точка роста» откроется в отдаленном селе в Вяземском районе

Центры образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» с 1 сентября откроются в городе Вяземский и отдаленном приграничном селе Шереметьево благодаря реализации национального проекта «Образование». На оснащение классов современным оборудованием из федерального бюджета выделено около 10 млн рублей, ремонт помещений под современные модули проводят за счет местного бюджета, из районной казны на эти цели направлено около 5 млн рублей.

Так, Центр в Шереметьево будет оснащен современными ноутбуками, цифровыми лабораториями и оборудованием, необходимым для изучения физики, химии, биологии, наборами для изучения основ робототехники. Сейчас в классах проходит капитальный ремонт. Подготовку к открытию проверил глава Вяземского района Александр Усенко.

– Отрадно, что современные обучающие технологии доходят и до отдаленных населенных пунктов. Для сельских школьников открываются большие возможности, в том числе, и в получении дополнительного образования, – отметил Александр Усенко.

Сегодня в районе успешно действуют пять Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: на базе городских школ №№ 3, 1, 2, а также школ поселка Дормидонтовка и села Аван. На базе этих центров проходят не только интересные уроки, но и дополнительные занятия по профориентации и внеурочной деятельности.



