Хабаровчанки вошли в пятерку лучших велосипедисток страны

Первые гонки Всероссийских соревнований по велоспорту среди женщин и юниорок прошли в Хабаровске в минувшие выходные. В субботу спортсменки в групповом заезде преодолели почти 100 км по новой автодороге «Уссури». А в воскресенье разыграли медали в критериуме в парковой зоне стадиона имени Ленина. Лидерами состязаний стали велосипедистки из Санкт-Петербурга, Республики Адыгея, Самарской и Тульской областей. Хабаровчанки Александра Съедина и Регина Жапарова вошли в пятерку лучших на Всероссийских соревнованиях.





– Эти соревнования в очередной раз доказали, что спортивная столица Дальнего Востока России – Хабаровск. К нам приехали сильнейшие велосипедистки со всей страны, и это серьезный показатель доверия к региону со стороны Федерации велосипедного спорта России. Конечно, все мы болеем, переживаем за наших спортсменок. Впереди еще несколько гонок, ждем от сборной нашего региона медалей, – отметил министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.

В групповой гонке лучший результат среди женщин показали спортсменки из Республики Адыгея – Гюнель Мехтиева стала первой, Елизавета Арчибасова финишировала второй. У Галины Чернышовой из Санкт-Петербурга бронза. Хабаровчанка Регина Жапарова стала четвертой. Среди юниорок первое и третье места заняли пeтepбypжeнки Дарья Ворошилова и Елизавета Прозорова соответственно. Второе место у Анастасии Могилевской из Республики Адыгея.

В критериуме у женщин первое место заняла Галина Чернышова, ее результат – 38 очков. Серебряным призером соревнований стала Гюнель Мехтиева. Бронзовую медаль завоевала еще одна питерская велосипедистка Кристина Иванова. У хабаровчанок лучшими в этой дисциплине стали Александра Съедина и Регина Жапарова, занявшие четвертое и пятое места соответственно. У юниорок победу вновь праздновала Дарья Ворошилова, набравшая за 7 промежуточных финишей 33 балла. Серебро у представительницы Самарской области Дарьи Тисленко. Гонщица из Тульской области Анна Мишина, набрав 14 баллов, завоевала бронзовую медаль.

– Лидеры в российском критериуме – это спортсменки из Санкт-Петербурга и Тульской области. Соперничать с ними хабаровчанам, конечно, тяжело. Но сегодня участницы боролись не только за медали, но и за рейтинговые очки. По сумме этих баллов будет сформирована турнирная таблица и лучшие получат право попасть в состав сборной России для участия в международных соревнованиях, – прокомментировал генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

Напомним, ранее на чемпионате России по велоспорту спортсменки Хабаровского края Регина Жапарова и Александра Съедина стали обладательницами двух бронзовых медалей в парной гонке. На следующей неделе, 16 июля, велосипедистки будут бороться за награды Чемпионата и Первенства России в командной гонке на федеральной автомобильной дороге «Восток». 17 июля на трассе «Уссури» спортсменки разыграют призовые места на Всероссийских соревнованиях. А 18 июля состоится гонка критериум по центру Хабаровска. Старт всех заездов в 11:00.



