В Хабаровске на улице Олега Кошевого больше не будут разливаться озера

На улице Олега Кошевого проезжая часть во время сильных дождей больше напоминала озеро. Пешеходы вооружались резиновыми сапогами, чтобы просто перейти дорогу, а водители рисковали получить гидроудар и выкинуть двигатель.

Жители домов №1-7 обратились к депутату Государственной Думы Борису Гладких. Тот в свою очередь поставил вопрос на вид администрации города.

И вот ответ: участок по улице Олега Кошевого от переулка Трубного до улицы Оборонной отремонтируют уже в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».