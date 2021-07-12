Хабаровский край впервые за последние годы проходит пик паводка без последствий

Благодаря слаженной работе властей региона удалось избежать фатальных последствий

На фоне наводнений в соседних регионах специалисты предрекали Хабаровскому краю серьезный ущерб от паводков. Их прогнозы базировались на паводковой ситуации в Амурской области, серьезно пострадавшей от разлива воды. Чтобы не допустить катастрофических последствий, минимизировать экономический ущерб и избежать жертв среди населения, Михаил Дегтярев заблаговременно создал оперативный штаб и дал распоряжение готовиться к паводкам. Как показала практика, такой подход оказался эффективным, в отличие от соседей, регион не пострадал от подъема воды. Теперь этот удачный опыт будет использован для подготовки к осенним паводкам.

Врио губернатора Михаил Дегтярёв поблагодарил всех, кто был задействован в подготовке к отражению стихии:

«Нам надо поблагодарить всех, кто был задействован в подготовке к отражению стихии. То, что уровень до опасных явлений не дотянул, это хорошая новость. Выражаю благодарность всем нашим спасателям, всем руководителям в городах и районах, всем службам. Теперь будем готовиться к пику паводка, который придется на конец августа – начало сентября» - отметил глава региона.

Напомним, в конце июня из-за угрозы подтопления и неблагоприятного метеопрогноза Михаил Дегтярёв принял решение о подготовке населенных пунктов и инфраструктурных объектов к борьбе со стихией. Оперативный штаб разработал планы каждого из муниципалитетов, включающих в себя комплекс мероприятий, которые необходимо было применять при достижении водой определенных отметок.

По поручению Михаила Дегтярева, была проведена полная ревизия защитных сооружений во всех 17 муниципалитетах, где могли возникнуть подтопления. Кроме того, загодя началась работа по подготовке пунктов временного размещения. Их заблаговременно оснастили всем необходимым для приема жителей в случае, если бы потребовалась их эвакуация из домов.

Именно своевременная реакция краевых властей и заблаговременная подготовка к подъему уровня Амура позволила избежать негативных последствий. Ещё несколько лет назад почти любого подъема уровня воды хватало для подтопления населенных пунктов, однако сейчас, благодаря своевременной отсыпке дамб, Хабаровск смог достойно справиться с сезонными паводками. Подъем воды в городе прошёл без последствий для объектов социального значения, жилого комплекса, промышленных предприятий. В Комсомольске-на-Амуре прохождение пика паводка ожидается 20-21 июля, ситуацию на контроле держат краевые и местные власти, в ежедневном режиме идет мониторинг уровня воды.

Отработанный регламент межведомственного взаимодействия, используемый в борьбе с последствиями паводков в июне-июле, пригодится для подготовки региона к новому пику паводков в августе-сентябре. Будет полезной в будущих столкновениях с «большой водой» и подготовленная материальная база – техника, насосы, отсыпанные дамбы. Благодаря им у региона появился шанс спокойней перенести и осенний паводок.

Паводки на Амуре в очередной раз показывают масштаб проблемы и необходимость ускоренного завершения строительства всего комплекса защитных сооружений. Врио губернатора Михаил Дегтярёв неоднократно поднимал проблему на федеральном уровне и смог добиться выделения средств из федерального бюджета на возобновление строительства защитных сооружений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.