На проблемы хабаровского интерната № 3 обратили внимание только после приезда омбудсмена России

Неужели, решение проблем в школе-интернате № 3 сдвинется с мертвой точки? Мы, честно признаться, очень удивились, узнав, что после статьи об этом заведении в одном из номеров « Молодого дальневосточника» в Хабаровск лично прилетит детский омбудсмен России Анна Кузнецова. И не одна. С журналистами федеральных каналов.

По этому поводу было собрано совещание, на котором присутствовала министр образования Виктория Хлебникова и глава краевого Минздрава Юрий Бойченко. Но перед этим уполномоченный по правам ребенка сама поехала в интернат, построенный еще во времена правления Хрущева. Позже она озвучила, что с теми проблемами, о которых мы писали, согласна и что решать их надо незамедлительно

Напомним, не так давно главный редактор, журналисты, один из родителей побывали в учебном заведении, предварительно согласовав с руководством визит. Но как выяснилось, никто нас там не ждал, кроме заместителя по воспитательной работе Людмила Иванова. Педагог в категоричной форме запретила нам снимать видео, а также записывать разговор на диктофон. Также она отказалась что-либо говорить без разрешения учредителя – краевого Минобра.





Хотя, мы своими глазами итак достаточно увидели: облезлые стены зданий, трещины, неухоженный двор. С проблемой мы столкнулись еще на въезде на территорию интерната. Дорога такая, что наш автомобиль подбрасывало в разные стороны. А ведь по этой дороге родители возят своих детей в школу на инвалидных колясках.

Надо сказать, что в интернате учатся более 200 детей, 47 воспитанников проживают. Особенные детишки: в анамнезе аутизм, детский церебральный паралич и другие заболевания. У некоторых сразу все диагнозы вместе взятые.

Через территорию интерната спокойно ходят все, кто захочет, в заборе дыры. Грушевый сад интерната запущенный, заросший. Рядом лежбище бездомных собак, мимо которых каждый день в школу ходят дети. В общем, проблем хватает.

В тот раз нас поразило одно: почему руководство интерната замалчивает все свои проблемы?

- Что мешает руководству бить в набат, кричать о том, что у нас все печально, помогите нам. Только тогда к крику о помощи кто-то прислушается. Только при прямом диалоге с министерством образования, с чиновниками мэрии, только при постоянном напоминании о трудностях решение проблем сдвинется с мертвой точки, - высказал свое мнение главный редактор «Молодого дальневосточника» Владимир Чернышов.

На этом совещании с участием Анны Кузнецовой присутствовал папа ребенка, который учится в школе-интернате Игорь Ковалев.

- Речь шла о строительстве детских, спортивных площадок для этих детей. Также говорили о том, что само здание надо приводить в порядок, фасад, кровлю, которая даже местами отсутствует, забор. Ограждение территории за школой не меняли со времен строительства зданий. Пришли к выводу, что сам интернат - одна большая проблема.

По словам Игоря Ковалева, говорили и об устройстве территории и Грушевого сада. Так же встал вопрос о наличии в школе тьюторов ( следят на уроках за поведением детей). В интернате их всего двое, а должны быть в каждом классе.

- На это министр образования ответила, что знакома с этой проблемой и даст поручение разобраться. Как впрочем, и по другим вопросам. Также подняли проблему подъездной к интернату дороги и дороги к остановке, которая тоже в запущенном состоянии. Школе-интернату выделили 600 тысяч рублей на текущий ремонт, но все согласились, что эта мизерная сумма и надо решать вопрос о полноценном финансировании. Анна Кузнецова отметила, что там работает профессиональный коллектив и сбрасывать на их плечи решение бытовых проблем неправильно. В целом, пришли к выводу, что все проблемы надо решать, а детский обмудсмен будет держать ситуацию на контроле, - сказал Игорь.

К сожалению, связаться с самой Анной Кузнецовой, нам не удалось. Мы пытались выйти на нее через детского омбудсмена края, но, увы, Виктория Трегубенко ответила, что вся информация после поездки будет в соцсетях российского уполномоченного.