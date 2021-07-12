Памяти Щетнева Сергея Вениаминовича

Выражаю искренние соболезнования в связи с печальным известием – ушёл из жизни друг и соратник Сергей Вениаминович Щетнев.

Весь трудовой путь Сергея Вениаминовича был связан с родным Комсомольском-на-Амуре и Хабаровским краем.

После окончания Московского авиационного института Сергей Вениаминович много лет проработал на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении им. Ю.А.Гагарина, пройдя путь от инженера-технолога до исполнительного директора завода "Авест". В период с 1998 года по 2009 год Сергей Вениаминович работал на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе, являясь с 2006 года заместителем генерального директора предприятия.

За свою честность и принципиальность в трудовых коллективах Сергей Вениаминович всегда пользовался заслуженным авторитетом. Аналитический склад ума и нацеленность на результат позволяла ему достигать хороших производственных показателей и профессионально развиваться.

Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, в 2009 году Сергей Вениаминович был приглашен на работу вице-губернатором Хабаровского края. Решая вопросы стратегического планирования, за годы работы в Правительстве края Сергей Вениаминович внес значимый вклад в социально-экономическое развитие региона. Для коллег Сергей Вениаминович всегда был надежным товарищем и мудрым руководителем.

Память о Сергее Вениаминовиче навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей и соратников.