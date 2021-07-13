Строительство дамбы в Хабаровске завершится в следующем году

Сегодня Михаил Дегтярев и Юрий Трутнев провели совместную инспекцию гидрозащитного сооружения. Техническая готовность объекта составляет 78,54%. Выполнены работы по устройству тела дамбы и укладка бетонных плит на первом и втором участках, устоев заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона; создание водопропускных сооружений. Завершено строительство понтона-батопорта.





Как подчеркнул Михаил Дегтярев: «Строительство дамбы завершится в следующем году. Это важно в связи с тем, что это сооружение защищает южную часть города, где проживает около 200 тысяч человек. Работает компания из Сахалинской области с большим опытом возведения линейных объектов. Батопорт готов, зимой будем монтировать, когда лед встанет. Мы со своей стороны обещаем тотальный контроль за стройкой. Потом дамбу облагородим и обязательно соединим с набережной – до яхт-клуба. Можно будет проехать от Ерофей арены на роликах и на велосипеде, или прогуляться пешком. Это уже следующий этап.»





Гидрологический режим реки Амур последних лет характеризуется поднятием уровня паводковых вод в весенне-летне-осенний период до уровней неблагоприятных, опасных явлений и выше.





По словам вице-премьера, в этом году паводок затронул ряд регионов Дальнего Востока. Но построенные защитные сооружения, а также опыт прошлых лет, позволяет регионам проходить масштабный паводок с меньшим ущербом, чем в 2013 году, хотя отметки уровня воды в этом году былиизначально выше. «В ряде населённых пунктов построены защитные сооружения. По этим объектам есть недочёты, затягивание сроков завершения строительства. Но эти сооружения уже существуют. Как результат – у нас нет такой ситуации, как в 2013 году», – отметил Юрий Трутнев.





При прохождении паводка на основной части г. Хабаровска подтоплены 548 дачных участков. В Хабаровском муниципальном районе подтоплены 2 земельных участка (с. Корсаково-2), 2 участка внутрипоселковых дорог (с. Елабуга – 30 м, глубиной 66 см, с. Гайтер – 112 м, глубиной 1,7 м). В Нанайском муниципальном районе подтоплен участок автодороги между с. Гасси и с. Дубовый Мыс (15 метров, глубиной 3 см), транспортное сообщение не нарушено. Подтопленных жилых домов нет.





Михаил Дегтярев отметил, что в крае проведена работа по минимизации возможных последствий паводка, обеспечения защиты населения и территорий. Создан оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Хабаровского края, организована работа краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогноз развития паводковой обстановки Правительством края осуществляется на постоянной основе во взаимодействии с подразделениями Росгидромета, МЧС России, а также с Амурским бассейновым водным управлением Росводресурсов, в части регулирования сбросов с водохранилищ гидроэлектростанций. Информация об изменениях гидрологической обстановки на реках края оперативно доводится до органов местного самоуправления.





Правительством края проведены обследования водозащитных сооружений, приняты меры по засыпке имеющихся проранов, тампонированию водопропускных труб. Органами местного самоуправления определены места устройства временных сооружений, а также установки насосного оборудования.Создана группировка сил и средств в количестве 5 тысяч человек, полутора тысяч единиц техники, более 170 плавсредств. Аварийно-спасательные формирования приведены в готовность к проведению аварийно-спасательных работ в условиях паводка. С учетом санитарно-эпидемиологических требований для эвакуации населения спланировано 10 пунктов временного размещения общей вместимостью 575 человек, при этом фактически развернуты 4 пункта, вместимостью 115 человек. За период прохождения паводка граждане в ПВР не размещались.



