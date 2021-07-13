Лучшим работникам почты вручили награды в Хабаровском крае

Работники почтовой связи отметили свой профессиональный праздник. По поручению врио губернатора региона Михаила Дегтярева их поздравил первый заместитель председателя правительства края Александр Никитин.

- Отзывчивость – это девиз работников почты, потому что почта призвана помогать людям. И вы делаете это, обеспечивая надежным образом доставку писем, посылок, корреспонденции, оказывая социально значимые услуги жителям края, - отметил Александр Никитин, обращаясь к виновникам торжества.

Первый зампред правительства поблагодарил работников Управления федеральной почтовой связи края за непрерывную работу во время пандемии, внедрение новых сервисов, позволяющих получить услуги не выходя из дома, а также за своевременную доставку пенсий и пособий жителям края.

В связи с Днем Российской почты лучшие представители Почты России получили награды. Так, за успехи в развитии и совершенствовании почтовой связи, многолетний добросовестный труд почетными грамотами Минцифры России отмечены работники Хабаровского почтамта: оператор связи отделения почтовой связи № 9 Надежда Поливкина и специалист по подписке Елена Швецова. Троим представителям отрасли объявлена благодарность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Наградами врио губернатора края Михаила Дегтярева за личный вклад в развитие почтовой связи на территории региона отмечены девять человек и коллектив почтового отделения 680031 Хабаровска.

В этом году за личный вклад в развитие отрасли почтовой связи 3 человека награждены почетными грамотами и благодарностями АО «Почта России», 23 человека отмечены наградами УФПС Хабаровского края.

- Накануне Дня российской почты мы вручили награды в Охотске. Без тех, кто ежедневно в сложный период пандемии работает на местах, невозможно представить себе почту. Наши сотрудники – настоящие профессионалы, добросовестно и ответственно выполняют свою работу, - отметил региональный управляющий УФПС Хабаровского края Захар Грузнов.

Отметим, в настоящее время в регионе в отрасли почтовой связи трудятся свыше 3000 человек, на территории региона работает более 300 отделений почтовой связи. В текущем году открылось новое стационарное почтовое отделение в селе Кругликово района имени Лазо, еще два отделения появятся в Хабаровске и селе Капитоновка Вяземского района. Также в крае готовится к запуску первый на Дальнем Востоке логистический почтовый центр. Он позволит увеличить объемы переработки почтовых отправлений и даст толчок к развитию интернет-торговли в регионе.



