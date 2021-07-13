Студенты российских вузов проходят практику на авиационном заводе в Комсомольске

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина началась производственная практика для студентов вузов России. Всего в программе задействовано 63 студента из ведущих технических высших учебных заведений страны. Программа позволит им погрузиться в работу одного из крупнейших предприятий по производству военной авиационной техники, увидеть процесс сборки самолетов изнутри и принять в нем участие. Также на предприятии на время летних каникул трудоустроены школьники Комсомольска-на-Амуре.

– Сейчас на заводе заняты 46 студентов Московского авиационного института, 14 юношей и девушек из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, а также студенты Иркутского национального исследовательского технического университета, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) и Комсомольского-на-Амуре государственного университета, – сообщили в пресс-центре филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».

Программа практики включает в себя изучение организации производства на КнААЗ, технологического и конструкторского сопровождения серийного производства летательных аппаратов. Студенты также получают знания в области кадровой политики предприятия и цифровизации, изучают программы дополненной реальности, которые на заводе внедряются для улучшения контроля качества изделий.

Будущие авиастроители работают в 19 подразделениях предприятия: от механообрабатывающих и агрегатно-сборочных цехов до отделов главного технолога и конструктора. Со студентами заключены трудовые договоры, и они получают заработную плату в соответствии с действующим законодательством.

– Я могу вам пообещать очень много интересной работы. Если вы хотите состояться как специалисты, то поле деятельности на КнААЗ огромное. Надеюсь, что после этой практики появятся желающие, которые захотят работать над серьезными передовыми проектами и делать карьеру на нашем заводе, – поприветствовал участников программы директор предприятия Александр Пекарш.

Практика иногородних студентов на КнААЗ продлится до 23 июля. А школьники смогут поработать на заводе во время летних каникул до конца июля. В июне в его цехах и отделах было трудоустроено 120 юных комсомольчан в возрасте от 14 до 18 лет. Всего же за лето планируется принять более 300 ребят.

Как напомнили в министерстве промышленности края, сегодня КнААЗ – одно из крупнейших и высокотехнологичных авиационных предприятий России. Здесь производят истребители поколения 4++ Су-35С и самолеты 5-го поколения Су-57. За последние годы в развитие военного сегмента самолетостроения в Комсомольске-на-Амуре было вложено более 15 млрд рублей.



