В Хабаровском крае установили минимальный взнос на капремонт

По жилищному законодательству правительством края ежегодно устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В 2021 году размер тарифов варьировался от 1,67 до 8,32 рублей с квадратного метра в зависимости от расположения и типа благоустройства МКД. Пришло время установить новый размер платы на 2022 год, и врио губернатора Михаил Дегтярев решил оставить его на текущем уровне, без повышений. Для этого он подписал Постановление, в котором для следующего года зафиксирован размер действующих сейчас При этом, как уточнили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, для выполнения работ, предусмотренных региональной программой капитального ремонта, необходимый минимальный размер взноса на капитальный ремонт должен составлять от 12,37 до 24,07 рублей в месяц на один квадратный метр. Если накопленных средств на счету недостаточно, в том числе с учетом заимствованных средств из фонда капитального ремонта, на общем собрании можно принять решение об увеличении взноса на капитальный ремон

Реализация в 2022 году программы капитального ремонта будет осуществляться за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного из поступивших от собственников взносов, в том числе по принятым решениям об увеличении платежей.

– Должно возникнуть понимание, что только собственники жилья, причем совместно, оценивают необходимость работ по капремонту и решают: оставить минимальную плату или её надо увеличить, чтобы сделать дорогостоящие работы, на которые надо еще накопить средства. Это современное ответственное отношение к общедомовому имуществу, – сказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Как подчеркнули в министерстве, в настоящее время в крае каждое пятое решение собственников о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества содержит соглашение об увеличении взноса на капитальный ремонт для финансирования работ.



