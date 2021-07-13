В ЗАГСе Хабаровского края назвали популярные имена рожденных в этом году малышей

6673 ребенка родились в Хабаровском крае за первые шесть месяцев 2021 года. Как сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС и архивов, это на 268 детей больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В минувшем июне на свет появился 1191 ребенок. Зарегистрировано рождение 78 двоен (в июне – 11), и 3 троен (в июне – 1).

В ведомстве также отметили, что 52,9% всех новорожденных – хабаровчане. Более тысячи новых жителей появились в Комсомольске-на-Амуре (16,5%). Всего родилось 3422 мальчиков. Больше всего из них – 170 – нарекли Артёмами, еще 147 носят имя Александр. Также среди популярных имен: Михаил, Максим, Кирилл, Матвей, Дмитрий, Иван, Марк, Егор и Тимофей. Единичные случаи: Геннадий, Кристиан, Лаврентий, Потап, Прохор, Савва, Эдуард.

Девочек родилось чуть меньше – 3251. Их чаще всего назвали Софиями (155) и Алисами (119). 106 девочек носят имя Мария, по 105 – Ева и Анна. Реже девочек стали называть Миланами, Викториями, Полинами, Аринами, Валериями, Екатеринами, Варварами. Зато за 1 полугодие текущего года зарегистрированы такие редкие имена как: Анабель, Ария, Арсения, Белла, Даная, Иветта, Киара, Пелагея, Радамира, Риана, Эра и Ясна-Мария.

Добавим также, что за шесть месяцев в Хабаровском крае зарегистрировано 25732 записей актов гражданского состояния.



