Хабаровский край: ульчский свадебный халат и территория развития

Молодая мастерица приняла участие в молодежном образовательном форуме

Анна Кучекта из села Булава Ульчского района хоть и молода, но мастерица уже известная, дока в своем деле, мастер-классы уже шесть лет проводит. Ее работы были отмечены на самом главном событии для коренных народов – выставке-ярмарке «Сокровища Севера».

Как и всякая нормальная девушка, она мечтает о свадьбе, но не простой, а национальной, и шьет свадебный ульчский халат. Шьет не просто так, есть причина.

Мало того что Анна - мастерица и красавица, так еще и общественница. Благодаря этому она и стала участницей молодежного образовательного форума «Территория развития – 2021» (АТР2021). Форум прошел на территории парка-отеля Ая в Алтайском крае, который собрал около полутысячи человек. Хотя была еще одна причина. И это - любовь.

- Перед организаторами стояла задача пригласить 35 представителей коренных народов. Приехали не 35, а 32 представителя, трое в силу ряда причин не смогли приехать. Мой парень, Юрий Канчуга, удэгеец из села Красный Яр Приморского края, предложил мою кандидатуру. Таким образом и попала на форум.

Юрий Канчуга хоть и молод, человек уже известный. Он - единственный в Приморье косторез.

- Я на форум приехала с проектом «Мы дети солнца». Его я написала два года назад. Средства на реализацию выделила в прошлом году компания «Эксон Лимитед». Но реализации помешала пандемия. Будем реализовывать в этом году. Этот проект я немного подкорректировала и отвезла на форум. Суть его – в обучении молодых людей от 18 до 35 лет Ульчского района написанию проектов для грантовых конкурсов.

- Знали на форуме, что есть на свете такой народ – ульчи?

- Нет, конечно. На форуме работало десять площадок. Наша площадка называлась «Дружба народов». Она была посвящена гармонизации межнациональных отношений. Люди были разные. Одни были совсем молодыми – едва-едва 18 лет исполнилось, кто-то был уже опытным, не раз принимал участие в форумах, а кто-то совсем случайно попал в нашу группу. Большинство ребят было с Алтайского края и Республики Алтай. Были еще эвенки, ханты с Ямала. Многие себе и не представляли, что есть на свете коренные народы, что у них есть общественные организации – ассоциации, благодаря которым мы и участвуем во всевозможных форумах.

Ребята делились знаниями и мнениями, рассказывали о традициях и обычаях своих народов.

- Было интересно и послушать, и сравнить. Многое было похожим, например, традиции гостеприимства. Нужно принять гостя, напоить-накормить, спать уложить. Примерно у всех все одинаково. На севере невозможно не быть гостеприимным!

Я рассказала об ульчах, как у нас сватались, как женились. Раньше-то у нас туго было с невестами. Даже воровали их. Допустим, женщина беременная, к ней подходит другая женщина, у которой есть маленький сын. Они между собой договариваются: если родится девочка, то она пойдет замуж за мальчика, когда они подрастут. Если рождался мальчик, то автоматически расторгалось соглашение. Что касается краж невест, то это у всех народов, наверное, было.

Шли ульчские охотники в Китай продавать соболиные шкурки, а по дороге воровали китайских и нанайских девушек. Выгодно было. За невест калым платить не нужно было. А рабочие руки в семье лишними никогда не были.

- Приезжали к нам в село Булава как-то москвичи. Мои родители переводили с ульчского на русский. Ходили по бабушкам, а те рассказали разные истории. Мне запомнилась одна.

Давным-давно одну красивую ульчскую девушку хотели выдать за богатого старика. А девушка влюбилась в молодого парня. И парень полюбил ее. Сговорились и сбежали они. Жили на озере Удыль. Родственники поехали искать молодых. Искали-искали и не нашли. Озеро-то большое, сразу не найдешь.

Там есть остров, где в то время сжигали прокаженных. На острове был специальный котел для этого, а сжигали старики, настолько старые, казалось, что они одной ногой в могиле. Пара влюбленных и спряталась на этом острове. Но их нашли и сожгли, как прокаженных.

Говорят, что на этом острове растут две большие березы, а вокруг маленькие березки. Влюбленные после смерти стали деревьями.

- Что привезла с форума?

- Кольцо на пальце. Мне мой парень сделал предложение там, а я согласилась за него выйти замуж.

- То есть собралась переезжать к мужу в Приморье?

- Да. Что касается занятий нашей секции на форуме, то у нас был хороший лектор Андрей Худолеев, он нам рассказывал историю гостеприимства, историю освоения Сибири и Дальнего Востока. От него мы услышали интересные вещи, например, о продолжительности проекта. Допустим, написала я социальный проект. И если оттуда меня убрать, проект будет жить или нет? Раньше об этом я не думала. Сейчас я по-другому смотрю на эту проблему. Социально ориентированные проекты по идее не имеют выгоды. Там нам рассказали, что проекты могут быть самоокупаемыми.

Тут речь идет, скорее, о том, что люди, работающие на проект, должны получать заработную плату. На общественных началах редко кто работает долго. Все стоит денег.

- И на грантах можно зарабатывать. Если проект, допустим, на обучение как писать гранты, ничего на этом не заработаешь. А если, допустим, написать проект «Традиционная ульчская свадьба», заложить изготовление праздничных халатов - оплату тканей, ниток, работу мастериц? Свадьба пройдет, а костюмы останутся.

- А проект по организации что-то типа магазина с работами амурских мастеров и мастериц? Работы есть гениальные!

- Чтобы продать такие работы, нужно еще покупателя найти. Работы ручные. Они дешево стоить не могут. А все хотят дешевле купить и при этом хорошего качества. Уважающий себя мастер не будет делать дешевки.

- Но ведь под лежачий камень вода не течет!

- Эта тема часто поднималась и на уровне регионального правительства, и на съезде коренных малочисленных народов. Но это так и осталось на словах. Что касается форума, то я, конечно, довольна, что приняла участие в его работе.

- И новые знания привезла, и предложение руки и сердца. Наверное, и приданное уже есть.

- Приданое? Так я шью. Я мечтаю о национальной свадьбе. Если успею свадебный халат дошить, значит, исполнится мечта.

Юрий Вязанкин

Анна Кучекта - представитель ульчской молодежи, мастер по обработке рыбьей кожи и изготовлению изделий из нее, член РОО АКМНС Ульчского района, участница различных школ молодых лидеров, съездов КМНС, международного семинара в Риме по традиционному рыболовству в ФАО ООН.