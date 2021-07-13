У хабаровских дачников картофель может болеть паршой и раком

У нас в гостях кандидат сельскохозяйственных наук Александр Рог-Кустов, защитившийся на селекции дальневосточных сортов картофеля (большое интервью с ним вы найдете в номере), а потому сразу вопрос в лоб:

- Почему куст у картошки распадается? Начинает цвести - ботва ложится и снизу, у земли, гниет.

- Какая-то бактериальная инфекция. Скорее всего, почвенная. Чаще всего бактерии зимуют в почве и в период переувлажнения поражают растения.

- Переувлажнения нет.

- Если бактериоз без внешней влаги, то больной клубень. Либо это может быть грибная инфекция. Если стебель становится коричневый и сухой – ризоктониоз, черная парша так называемая.

- Но один сорт стоит - ни один куст не пропал, другой - выпады идут через куст.

- Есть сорта с устойчивостью к различным заболеваниям. Есть сверхчувствительные, когда при проникновении патогена отмирает часть клеток и образуется некроз, тем самым локализуется проникновение инфекции в организм растения. Есть полевая устойчивость, когда растения поражаются болезнью, но за счет интенсивного роста продолжает процесс фотосинтеза, наступает период плодоношения. К примеру, у Ольги Мигиной все сорта огурцов с полевой устойчивостью к пероноспорозу, с иммунитетом. Скорее всего, получается, что один сорт вашего картофеля оказался устойчив к заболеванию.

- Дело в том, что эта картошка выращена из семян – один год собрала их из ягод, вырастила рассаду, образовались клубни, в этом году их посадила. И вот в этих рядах и пошли выпады…

- Вырастив картофель из семян, вы создали сразу несколько сортов. Что такое сорт? Группа растений с одинаковыми морфологическими и генетическими признаками, которые устойчиво передаются потомству, это потомство одного клубня, так как картофель размножается вегетативно. Каждая же ягодка дает свой сорт. И как разделились хромосомы, стоит только гадать - такая сумма всяких характеристик может вылезти… Получилось, что часть сортов оказалась с устойчивостью к заболеванию, а часть - нет. Осенью выберите тот сорт, который вкуснее и здоровее, и начните размножать его клубнями. Будет у вас новый сорт, можете своим именем назвать.

Ага. Но впереди еще пол-лета наблюдений и пол-осени на пробы, что вкуснее. А пока, руководствуясь памяткой Россельхознадзора, вспомним «заразные» картофельные болезни.

Ирина Северцева

Фитофтороз. Самое распространенное грибное заболевание. Поражает листья, стебли и клубни. При попадании возбудителя болезни на листьях появляются небольшие бурые пятна. Болезнь распространяется во влажную, умеренно теплую погоду. Уменьшению потерь урожая от фитофторы способствует использование для посадки устойчивых к этой болезни сортов картофеля.

Ризоктониоз. Грибное заболевание, называемое черной ножкой. Болезнь поражает корни, клубни и основание стеблей, в результате чего растения постепенно увядают. На поверхности пораженных клубней появляются темные бородавочки. Во влажные годы на основании стеблей иногда появляется белый налет.

Чтобы предотвратить заболевание, клубни проращивают на свету, для посадки отбирают непораженные, применяют только перепревший навоз и повышенные дозы калийных удобрений, проводят тщательный уход за посадками и периодически меняют участки.

Обыкновенная парша. Поражает клубни. На них появляются бородавочки и язвочки, иногда сплошь покрывающие поверхность. Парша распространяется через зараженную почву и клубни. Болезнь усиливается при избыточном известковании, то есть в щелочной среде, а также при внесении слишком больших доз органических удобрений непосредственно в лунку.

Макроспориоз. Поражает листья, стебли и клубни картофеля. Листья покрываются сухими концентрическими коричневыми пятнами. Ткань в этих местах разрушается и в сухую погоду осыпается, в результате чего образуются отверстия разной величины. На пораженных стеблях появляются продолговатые серовато-коричневые сухие пятна, проникающие глубоко в ткань. На клубнях болезнь проявляется в виде черных слегка вдавленных пятен различной формы. Болезнь передается через пораженные растительные остатки и клубни.

Рак картофеля. Поражает клубни, корневую шейку, стебли и листья. На надземных органах образуются наросты в виде кораллов, окрашенных в зеленый цвет. На клубнях и столонах заболевание обнаруживается в виде белого нароста, постепенно темнеющего и сильно увеличивающегося в размерах, по форме нередко напоминающего головку цветной капусты. Инфекция возбудителя может сохраняться в почве до 30 лет. Она распространяется через зараженные клубни и землю при повышенной влажности и умеренной температуре грунта (14-18градусов).

Кольцевая гниль. Поражает клубни картофеля. Сначала появляются розовые или бурые пятна и трещины, затем заражается сосудистая система, приобретающая желтую окраску, хорошо видимую на срезе. В дальнейшем, при развитии вредных микроорганизмов пораженные места темнеют, постепенно распространяясь на весь клубень. Инфекция возбудителя болезни передается через пораженные клубни при высокой температуре и умеренной влажности почвы. Бактерии развиваются медленно, поэтому не всегда проявляют свою болезнетворность в год посадки, сильно поражая растения следующего сезона.

Крапчатость. Поражаются листья и клубни картофеля. Листовая пластинка у больных растений окрашивается неравномерно. Посадки в течение лета оберегают от тлей, клопов и цикад, являющихся переносчиками вирусов.

Полосчатая мозаика. Вирусная болезнь. Сильно поражает растения и снижает урожай. Она проявляется на жилках нижней стороны листьев и стеблях в виде продольных полос. Заболевание приводит к раннему старению и отмиранию растений. Избежать его можно при использовании здорового посадочного материала и защите от насекомых.

Готика (веретеновидность клубней). У пораженных растений листья располагаются под острым углом к стеблю и уменьшаются в размерах. Пластинка листа становится шероховатой. Заболевание оказывает влияние на формирование клубней.