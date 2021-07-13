Хабаровск стал центром подготовки к олимпийским играм в Токио

Михаил Дегтярев привлекает большой спорт в регион

Тренировки олимпийцев в регионах – это хорошая возможность улучшить материально техническую базу спортивных объектов. Как правило, перед заездом сборной государство выделяет дополнительное финансирование на дооснащение спортивных объектов, чтобы их уровень соответствовал профессионализму тренирующихся команд. Такой прагматичный, хозяйственный подход врио губернатора, даёт уверенность, что и в будущем Хабаровский край сохранит лидирующие позиции Дальневосточного спортивного центра.

Тренировочные сборы проходят в период с 8 по 25 июля. Сборная по фехтованию уже приступила к тренировкам. Базой для фехтовальщиков определены физкультурно-тренировочные комплексы «Юность», «Заимка» и стадион имени Ленина. Здесь спортсмены пройдут процесс адаптации и будут тренироваться по разработанному тренерским штабом плану. До начала Олимпийских игр осталось 10 дней и спортсменам необходимо находится в максимальной концентрации.

Сегодня врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел встречу с представителями сборной по фехтованию и пожелал команде удачи на предстоящих соревнованиях:

- Поскольку находимся в одном часовом поясе, мы предложили национальным сборным по нескольким видам спорта подготовиться к стартам у нас. По моему личному приглашению приехала национальная сборная по фехтованию. Это один из самых «золотоносных» видов для нашей страны. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наши ребята выиграли в общекомандном зачете и завоевали для России четыре золотые медали. Ожидаем такого же результата и в этом году, - рассказал врио губернатора Хабаровского края. - Здесь, в Хабаровске, мы создали все условия для подготовки.

- Мы себя чувствуем, как дома. Гостиница замечательная, тренировочные условия прекрасные. Все, что надо сделать для победы – сделано. Теперь дело за нами: команда должна сказать «спасибо» по-своему – медалью, - подчеркнул тренер сборной России по фехтованию Марк Ракита.

Главный тренер команды - двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Ильгар Мамедов уже бывал в Хабаровске в 1988 году. Здесь он в составе сборной Советского Союза готовился к играм в Сеуле, где впоследствии завоевал свое первое олимпийское золото в командном первенстве по фехтованию на рапирах.

На этой неделе в Хабаровск прибудут сборные России по прыжкам на батуте и маунтинбайку. В олимпийскую команду по прыжкам на батуте включены Сусана Кочесок, Яна Лебедева, Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков. Все они выступали в Хабаровске на чемпионате России и Кубке мира в 2019 году. По их мнению, в регионе прекрасные условия для тренировок и проведения соревнований. Оборудование для спортсменов-батутистов смонтировали в универсальном краевом спортивном комплексе. Оно было закуплено к чемпионату России и Кубку мира 2019 года, проходившим в Хабаровске, соответствует всем требованиям мирового уровня.

Представители велоспорта будут находится в Хабаровске две недели. Тренировки будут проходить на базе спортивного комплекса «Юность», расположенного в селе Воронежское-2. Здесь проходят чемпионат и первенство Хабаровского края по маунтинбайку. Трасса длиной 2,5 километра отвечает всем требованиям и включена в российский реестр. Рельеф местности идеально подходит для тренировок олимпийской сборной.

Сборная по ВМХ прибудет в Хабаровск 21 июля. С собой они везут специальный комплекс из трамплинов и рамп, который будет развернут на территории набережной им. адмирала Г.И. Невельского.

В состав сборной России по маунтинбайку вошли Антон Синцов (Николай Иванов), Виктория Кирсанова (Вера Медведева).

Сборная по ВМХ прибудет в Хабаровск 21 июля. С собой они везут специальный комплекс из трамплинов и рамп, который расположится на территории краевой набережной. Там и будут проходить тренировки.

В состав национальной сборной вошли:

Дисциплина рейс: Александр Катышев, Евгений Клещенко, Наталья Афремова, Ярослава Бондаренко, Наталья Суворова;

Дисциплина фристайл: Константин Андреев, Ирек Ризаев, Екатерина Круглова, Елизавета Посадских.

- Наши болельщики не смогут поддержать российских атлетов в Токио. Но мы будем их поддерживать на расстоянии. И делать это будем с особой теплотой, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Надо отметить, что глава региона уделяет большое внимание вопросам организации спортивной деятельности. Михаил Дегтярёв убеждён, что спорт высоких достижений является драйвером развития любительского и детского спорта. У жителей региона должны быть все возможности заниматься спортом, а у профессиональных спортсменов – все условия для высокоэффективных тренировок, залога будущих побед.