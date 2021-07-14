Новости
За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 329 случаев заболевания коронавирусом
329 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 202 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 251
Комсомольск - 6
Хабаровский район - 38
Нанайский район - 9
Верхнебуреинский район - 23
Охотский район - 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 322. На лечении находится 34 тяжелых пациентов, 25 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 198 934 жителей края, полностью завершили вакцинацию 136 158 человек.
Всего на лечении находится 4 398 человек. В том числе 1558 стационарно, 2840 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 563 случая Covid-19. 54 625 человек выздоровело.